La Mancomunidade do Salnés ejecuta “en tempo récord” el 95% de la megaplanta solar para el bombeo del agua potable

Vistas de la ETAP de Treviscoso, que se modernizará Mónica Ferreirós

“O fito máis importante nos máis de vinte anos” de la Mancomunidade do Salnés. Así califica su gerente, José Ramón García Guinarte, la compleja misión de ejecutar en un plazo de treinta días la creación de la anunciada megaplanta de energía solar para alimentar el bombeo de agua potable a la comarca, a través de la planta de tratamiento o ETAP de Treviscoso, y la instalación de un nuevo sistema de bombeo en alta en la planta de Pontearnelas. Una urgencia motivada por el riesgo de perder una ayuda de 428.694 euros de la Xunta —que financia la mitad de las actuaciones a través del Fondo de Cooperación Local— que hizo estrechar al máximo los plazos de la ejecución.

Así pues, García Guinarte recalca que el 95% del proyecto está ya terminado y operativo, tras realizar con éxito las primeras pruebas de funcionamiento en días de lluvia, tras un mes de auténtico vértigo para llegar a tiempo y salvar un año de intensa tramitación para que el proyecto se materializase.

Propósitos del proyecto

El objetivo pasa por mejorar la eficiencia energética y reducir la huella ambiental de la Estación de Bombeo de Pontearnelas con la instalación de una planta solar fotovoltaica de autoconsumo y situar a la comarca en camino a la autosuficiencia energética, así como a mejorar la garantía del servicio de abastecimiento en las puntas de consumo, especialmente en la época estival, donde este año se alcanzaron cifras de récord, que situaron a la ETAP de Treviscoso al límite.

Cabe recordar que el proyecto se amplía frente a lo inicialmente contemplado, gracias a las mejoras introducidas por la empresa adjudicataria en su propuesta al proceso de licitación. Entre estas, figuran la ejecución de un cierre con sistema de videovigilancia, que aporte más garantías para la conservación de las placas fotovoltaicas. Estas, además, ofrecerán una mayor potencia que en las previsiones iniciales. Se habían estipulado 1.130 placas con una potencia de 575 vatios pico y ahora las que efectivamente se colocaron permitirán aumentar la potencia hasta los 800 vatios. Igualmente, se introduce un dispositivo variador para los motores, que hará posible mejorar su potencia y rendimiento. Un ambicioso proyecto que modernizará la red de abastecimiento comarcal y supondrá un paso decisivo para su autosuficiencia energética.

Asimismo, la Mancomunidade trabaja ya en el proyecto de ampliación de la ETAP, con el objetivo de definir las actuaciones necesarias para incrementar la capacidad y eficiencia. Para este proyecto y la tubería de O Grove, la entidad tiene comprometida la financiación de 6 millones a través de Augas de Galicia.