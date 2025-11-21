Arrestan a un vecino de Sanxenxo por un robo en una cafetería de Meaño

Un agente conduce al detenido | Guardia Civil

La Guardia Civil de Sanxenxo arrestó a un vecino de aquella localidad, de 40 años y con "amplios antecedentes policiales", como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una cafetería de Meaño.

Los hechos ocurrieron la madrugada del día 19 cuando un hombre accedió al interior del establecimiento forzando la puerta trasera, "cubriendo en todo momento su rostro con una sudadera de capucha y una mascarilla quirúrgica", detallan desde el instituto armado.

Una vez allí, con varias herramientas, el asaltante destrozó la totalidad de los dispensarios de la máquina recreativa, con el fin de llegar a los cajetines de recaudación, llevando la totalidad de la misma y causando unos daños que superan los 6.950 euros.

La investigación

El Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Sanxenxo se hizo cargo de la investigación y, tras la inspección ocular practicada en el lugar de los hechos, las pruebas allí recabadas y demás pesquisas, llegaron a la identificación del presunto autor de los hechos que, además, coincidiría con la misma persona que ya habían detenido hace un mes por hechos similares en el mismo establecimiento.

Las diligencias, junto con el detenido, fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Cambados, que decretó su puesta en libertad provisional con cargos, a la espera de que avance la causa.