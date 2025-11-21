A Illa registra un incremento “histórico” de visitantes del 7,73% hasta octubre

Actividades acuáticas este verano en la localidad insular Gonzalo Salgado

A Illa registró un “crecemento histórico de visitantes do 7,73%” hasta octubre, con un “espectacular aumento do 30,46% no turismo internacional, consolidando un modelo que compatibiliza o éxito turístico coa calidade de vida dos veciños”. Así lo valoró ayer el alcalde, Luis Arosa, que hizo públicas cifras de la temporada turística recogidas por la Mancomunidade de O Salnés.

Entre enero y octubre se registraron un total de 3.098.090 visitas. Además, el informe analizado muestra una tendencia al alza no solo en la temporada alta, sino también avances en la desestacionalización. “O informe revela unha tendencia positiva ao longo de todo o ano, cun crecemento medio do 14,72% nos meses de verán —xuño, xullo e agosto— e un espectacular aumento en outubro, que rexistrou un +44,91% de visitas respecto a 2024”. “Este dato confirma o avance na deses-tacionalización do turismo, un dos obxectivos estratéxicos”, refieren.

El turismo internacional también creció un 30,46%. En cuanto a los visitantes regulares, estos también crecen y lo hacen en un 11,36%.

Luis Arosa valora además que la zona residencial y sus medidas “demostrou ser unha ferramenta eficaz para garantir un modelo de turismo máis sostible e ordenado”.