La fase 2 de la comunidad energética de A Illa recibe fondos pero espera desde hace meses por la Xunta

La idea es colocar los paneles solares en el tejado del pabellón del CEIP | Gonzalo Salgado

La comunidad energética de A Illa de Arousa, ‘Mar e Luz’, acaba de recibir el visto bueno a la financiación de su fase dos, con el que espera poder ampliar su oferta a 18 familias más. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) comunicó en las últimas semanas la concesión de los fondos y desde Arousa en Transición, la asociación que impulsa este proyecto, en colaboración con otras entidades e instituciones insulares, tiene pensado desarrollar la nueva instalación de placas fotovoltaicas en el tejado del pabellón deportivo del colegio Torre-Illa.

No obstante, para ello es necesario contar con una autorización de la Consellería de Educación, un permiso por el que llevan meses esperando y del que todavía no han tenido contestación. Es el trámite que les falta para poder impulsar esta fase dos y, aunque tienen un plan B para buscar otra posible ubicación de la nueva planta fotovoltaica, están convencidos de que la instalación en este edificio deportivo del recinto educativo es óptima.

Vertiente educativa

‘Mar e Luz II’ no solo supondría así aumentar el número de familias que se suman a una comunidad destinada al autoabastecimiento eléctrico a partir de una energía limpia, sino que, si se mantiene la idea de instalar los paneles solares en el pabellón del colegio, permitiría implicar de forma directa a la comunidad educativa.

“Parécenos interesantísimo que un proxecto así estea vinculado á comunidade educativa, porque estes rapaces son o futuro. E poden traballalo como proxecto educativo no propio centro”, valora Ana Millán desde Arousa en Transición.

El terreno donde se levanta este recinto educativo es municipal, “é o Concello quen paga a luz”. Pero al ser un edificio de uso educativo, se necesita la autorización de Educación.

“Sorprende” que esta no haya llegado todavía, valoran desde la asociación, “porque hai máis dun ano que lle enviamos a solicitude e non entendemos tanto a demora para un proxecto que, ademais pode ser tamén pedagóxico, ten todo o sentido achegalo á comunidade educativa”. “Se tanto se aposta pola sustentabilidade, incluso nos currículums educativos desde a Unión Europea, e incluso na Formación Profesional se implementan novos módulos e asignaturas” en esta materia, “como a sustentabilidade nos procesos de produción”, “non entendemos como hai tanta demora para un proxecto que só ten beneficios”, argumentan desde el colectivo insular.

Necesidad de justificación

Aunque esperan poder conseguir las autorizaciones necesarias para instalar las placas fotovoltaicas en esta ubicación, barajan otras como alternativa en caso de negativa. Aún así, necesitan sí o sí una respuesta de la Xunta de Galicia, ya que, si finalmente deben cambiar la ubicación, tendrán que justificarlo adecuadamente debido a la concesión de fondos.

‘Mar e Luz II’ cuenta además con la colaboración de la Asociación de Mexilloeiros Illa de Arousa y supone dar un paso más para incluir a nuevas familias, además de las que ya se benefician de la primera fase: una docena, a la que hay que sumar la participación de instituciones como el propio Concello y la organización de productores de marisco OPP-20. La producción eléctrica de esta fase 1, que se puso en marcha a comienzos de 2024, se centraliza en los paneles fotovoltaicos instalados sobre la cubierta de la nave municipal de Testos.

Descuentos de hasta el 50%

Ya durante los primeros meses de la experiencia se comprobó que se conseguían ahorros de hasta el 50% en las facturas de la luz.

Esto, los resultados, son la cara amable del proyecto, frente a la más dura, como fue la larga “burocracia” para la puesta en marcha del proyecto. Así, desde autorizaciones a la concesión de ayudas, el grupo de voluntarios se encontró bastantes trabas y reveses en el procedimiento. Como fue, por ejemplo, en la fase uno, una aprobación de fondos insuficiente por parte del IDAE, que hizo necesario buscar alternativas de financiación, como un préstamo. O incluso una primera negativa del IDAE a la concesión de fondos para la fase dos, que finalmente batallaron y sí consiguieron.

Por ello, redundan en la idea de que debería haber más facilidades a la hora de tramitar la puesta en marcha de comunidades energéticas de esta naturaleza: por propios usuarios-consumidores y a escala pequeña, con formas totalmente limpias de producción.

“É interesante que un proxecto así poida implicar á comunidade educativa: os nenos son o futuro”

El proyecto también permite a las familias y agentes participantes vender el excedente de energía eléctrica producida y no consumida, algo que pasa, sobre todo, en los meses de verano, cuando aumenta significativamente la producción de los paneles solares.

La operativa en los hogares adheridos es además sencilla, a través del uso de una aplicación móvil que permite comprobar, en tiempo real, lo que se produce en la planta instalada en Testos y lo que consume el hogar en cuestión. La app también posibilita ver en cada momento la cantidad de energía que la casa consume de las placas solares y la cantidad de electricidad que se sigue demandando de la red, de ser este el caso.