El plan de empleo de O Salnés forma a casi una veintena de alumnos a través de la robótica colaborativa

El acto de clausura tuvo lugar hoy Gonzalo Salgado

El Plan Integrado de Emprego de la Mancomunidade do Salnés cerró hoy una nueva edición del curso (de 20 horas de duración) sobre robótica colaborativa, con el que se formaron un total de dieciocho alumnos de los conocimientos y habilidades necesarias para poner en funcionamiento estos “cobots” y “colaborar” con ellos en aquellos procesos automatizados que de manera habitual se desarrollan en los entornos de trabajo.

Desde la entidad, apuntan a que las empresas que implantan la robótica colaborativa en sus procesos de producción pueden obtener mejoras en la optimización de costes , aumento de la eficiencia operativa, mejora de la seguridad laboral, flexibilidad, adaptabilidad y competitividad. Así, señalan, los “cobots” pueden realizar tareas repetitivas y físicamente exigentes de manera consistente y precisa, liberando a los empleados humanos para centrarse en actividades más creativas y estratégicas.

Así pues, los alumnos recibieron formación para poner en funcionamiento estos robots colaborativos, diseñados para trabajar junto a humanos de forma segura y eficiente, y varias empresas con sede en la comarca ya han contactado con el Plan Integrado de Emprego —que celebra ya su XIV edición— para la realización de prácticas laborales.

A lo largo de este mes se impartirán a través de este programa otras acciones formativas como ciberseguridad, manejo de carretillas elevadoras frontales y retráctiles, manejo de minipala o retroexcavadora y manejo de drones con Inteligencia Artificial.