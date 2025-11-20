Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilanova

Cuatro formaciones vocales rinden homenaje a José Luis Prado Alfonso en Vilanova

Beni Yáñez
20/11/2025 20:01
La presentación fue ayer en la Casa Consistorial
La presentación fue hoy en la Casa Consistorial
| cedida

Vilanova de Arousa celebrará este sábado el II Memorial José Luis Prado Alfonso, en memoria del fundador de la coral del municipio y un vecino que “dejó un recuerdo imborrable en nuestro pueblo”, hasta el punto de bautizar una calle con su nombre, recordó hoy el alcalde, Gonzalo Durán.

De esta forma, el auditorio municipal Valle-Inclán en O Esteiro acogerá, desde las 19 horas, este memorial, en forma de recital de cuatro agrupaciones vocales.

Actuarán el Coro Vales Mahía de Bandeira, el Orfeón Ría de Muros, el Grupo Cremallea y el Orfeón de Voces Graves Arousa.

Este último colectivo es el promotor y sus representantes, hoy junto al regidor en la presentación de la cita, destacaron que “decidimos darlle continuidade” a este acto “para que permaneza no tempo porque cremos que José Luis Prado Alfonso é unha persoa que o merece”. Eligieron además el 22 de noviembre por ser el día de la patrona de los músicos, Santa Cecilia.

Durán destacó, además, la trayectoria del homenajeado, “ligado siempre al ámbito de la música, su gran vocación” a pesar de no ser su profesión. Por eso, deseó que el auditorio “esté lleno” para disfrutar de esta sesión.

