La DO Rías Baixas se fija en el mercado escandinavo en busca de aumentar las exportaciones

Una de las reuniones mantenidas hoy Cedida

Una treintena de bodegas de la Denominación de Orixe Rías Baixas participan esta semana en una misión comercial, organizada por el Consejo Regulador de la DO en colaboración con la Cámara de Comercio. A través de tres jornadas, que se iniciaron ayer y finalizarán mañana en su sede pontevedresa, un total de doce importadores de vino procedentes de Bélgica, Dinamarca, Noruega y Suecia visitan las Rías Baixas.

Dichos encuentros se desarrollan en dos partes: una sesión de mañana, con reuniones cara a cara, de una duración de 20 minutos cada una, a través de las cuales el comprador podrá conocer el proyecto y la historia de cada bodega y sus vinos. Después se pasa a una segunda parte, ya por la tarde, en la que cada importador podrá visitar alguna de las bodegas participantes. En total, está previsto que se celebren más de 350 encuentros profesionales.

No es la primera vez que la DO elige estas áreas europeas por su gran interés. De hecho, durante la campaña 2024-2025 se exportaron al conjunto de los países escandinavos cerca de 500.000 litros. Suecia se encuentra en el “top ten” de las exportaciones de Rías Baixas, ocupando la séptima posición en la última campaña y con 258.589 litros. Una cifra que se completa con los 112.170 litros de Noruega y los 99.555 litros de Dinamarca.