Empresarios del polígono de Baión lamentan que todavía no haya cámaras y falta de limpieza

Un vial de este parque empresarial, en imagen de archivo | Cedida

Empresarios del polígono de Baión denunciaron ayer que, a falta de poco más de un mes para que termine este 2025, el parque industrial todavía no dispone de las comprometidas cámaras de seguridad, frente a los sucesivos robos que se registraron hace meses en empresas de la zona.

Así lo expresaban ayer algunos críticos, recordando que desde el gobierno local se había llegado a anunciar la instalación de las videograbadoras a lo largo del primer semestre del año y, posteriormente, se había explorado la vía de financiación a través del plan +Provincia, de la Diputación de Pontevedra.

“Hai máis dun ano díxeronnos que se ían instalar as cámaras”, “que a Deputación ía dar unha subvención”, pero “seguimos sen elas”, valoró ayer uno de los empresarios preocupados por los pasados robos de materiales.

Además, piden acciones también a las administraciones ante lo que consideran una “falta de limpeza” general en el entorno.

En los últimos años, desde este parque empresarial se denunciaron varios casos de robos. Uno de los más aparatosos se produjo en 2024, cuando se llegó a sustraer un camión cargado con materiales de acero inoxidable por valor de alrededor de 400.000 euros.

Buena parte de las empresas disponen de cámaras de seguridad en sus instalaciones, pero la ampliación de la red de filmadoras a vías y cruces del polígono facilitaría el seguimiento e identificación de posibles asaltantes, argumentan los afectados, por lo que urgen su colocación.