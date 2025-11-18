Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

Empresarios del polígono de Baión lamentan que todavía no haya cámaras y falta de limpieza

Beni Yáñez
18/11/2025 06:00
Un vial de este parque empresarial, en imagen de archivo
Un vial de este parque empresarial, en imagen de archivo
| Cedida

Empresarios del polígono de Baión denunciaron ayer que, a falta de poco más de un mes para que termine este 2025, el parque industrial todavía no dispone de las comprometidas cámaras de seguridad, frente a los sucesivos robos que se registraron hace meses en empresas de la zona.

Así lo expresaban ayer algunos críticos, recordando que desde el gobierno local se había llegado a anunciar la instalación de las videograbadoras a lo largo del primer semestre del año y, posteriormente, se había explorado la vía de financiación a través del plan +Provincia, de la Diputación de Pontevedra.

“Hai máis dun ano díxeronnos que se ían instalar as cámaras”, “que a Deputación ía dar unha subvención”, pero “seguimos sen elas”, valoró ayer uno de los empresarios preocupados por los pasados robos de materiales.

Además, piden acciones también a las administraciones ante lo que consideran una “falta de limpeza” general en el entorno.

En los últimos años, desde este parque empresarial se denunciaron varios casos de robos. Uno de los más aparatosos se produjo en 2024, cuando se llegó a sustraer un camión cargado con materiales de acero inoxidable por valor de alrededor de 400.000 euros.

Buena parte de las empresas disponen de cámaras de seguridad en sus instalaciones, pero la ampliación de la red de filmadoras a vías y cruces del polígono facilitaría el seguimiento e identificación de posibles asaltantes, argumentan los afectados, por lo que urgen su colocación. 

Te puede interesar

La crecida del Arlés a causa de la borrasca ‘Claudia’ de la semana pasada derribó parte de un muro y dejó otra bastante dañada

El desbordamiento del río Arlés provoca el derrumbe de un muro de una finca en la parroquia de Oleiros, en Ribeira
Chechu López
La clausura del IV Festival Internacional de Teatro Amador de Galicia tuvo lugar en el auditorio de Ribeira, donde se representaron las cinco funciones de la actual edición

El IV Festival Internacional de Teatro Amador de Galicia echa el cierre en Ribeira en una nueva muestra de su compromiso con las artes escénicas
Chechu López
Los jóvenes participantes en la última experiencia de voluntariado grupal desarrollada en Berlín participaron en la sede de Fundación Paideia en el acto de clausura junto a varias autoridades

Jóvenes de O Barbanza y de otras localidades participan en un plan que la conecta con Berlín a través del voluntariado internacional
Chechu López
Harry Dios, junto al alcalde, en la recepción por el ascenso el pasado mes de junio

“O primeiro é ter o millo no piorno, e despois que chova”
Gonzalo Sánchez