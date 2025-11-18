El comercio de Vilanova pone 10.000 euros en premios en su campaña navideña

Xunta, Concello y Vilanova Centro presentaron hoy la iniciativa en la Casa Consistorial | cedida

El comercio local de Vilanova de Arousa presentó hoy su campaña de promoción y fidelización para estas Navidades. En la línea de los últimos años, mantienen el formato de rascas, en una acción que pone en juego 10.000 euros en premios.

La campaña se desarrollará entre el 9 de diciembre y el 9 de enero. Por compras en establecimientos adheridos a Vilanova Centro, los clientes recibirán boletos de rasca y gana. Así, en el mismo momento podrán saber si han ganado o no los premios individuales que se ponen en juego: vales de compra para canjear también en el comercio vilanovés, por valor de 5, 10, 20, 50, 100, 200 o 300 euros.

Premio especial

Eso sí, aquellos boletos que no resulten premiados con el rasca y gana deberán conservarse, porque, entre todos los no agraciados, se celebrará al finalizar la campaña un sorteo con premio final.

La iniciativa, explicaron desde la asociación de comerciantes, busca “animar a comprar no comercio local” y también “premiar a fidelidade dos clientes”.

La campaña cuenta además con la colaboración del Concello de Vilanova y de la Xunta. De este modo, la presentación hoy, en la Casa Consistorial, contó con presencia del alcalde, Gonzalo Durán, y del director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén.

Ambos destacaron el potencial de este tipo de iniciativas y animaron a que, sobre todo los vilanoveses, realicen el grueso de sus compras navideñas sin salir de la localidad. “En Vilanova hai case de todo”, valoraron. El director xeral también destacó iniciativas de la Xunta como los bonos Activa Comercio, que movilizaron “máis de 22,3 millóns de euros en máis de 7.400 establecementos”. En el caso de la provincia de Pontevedra “supuxeron 9,1 millóns de euros en vendas”.