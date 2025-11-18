Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

Costas vuelve a exponer al público la desafectación de los terrenos del centro de Vilanova

El Servicio Provincial da un nuevo paso para reactivar el procedimiento que había caducado tras años de espera

Beni Yáñez
18/11/2025 06:30
Afecta a infraestructuras como la plaza, colegio y pabellón
Afecta a infraestructuras como la plaza, colegio y pabellón
GonzaloSalgado

El Servicio Provincial de Costas del Estado en Pontevedra ha vuelto a sacar a exposición pública el expediente de declaración de innecesariedad para la protección y utilización del dominio público marítimo-terrestre de una superficie de unos 23.022 metros cuadrados en el centro de Vilanova de Arousa. Se trata de terrenos comprendidos  entre Punta Castro y Peirán, que incluye buena parte del suelo entre el auditorio de O Esteiro y la Casa Consistorial.

Este trámite de exposición pública se abre por periodo de un mes, a contar desde la publicación ayer de un anuncio en el boletín oficial de la provincia de Pontevedra. Durante este margen, cualquier persona interesada podrá comparecer para examinar el expediente, el plano y, en su caso, formular las alegaciones oportunas.

Caducidad

Costas ya había publicado otro anuncio similar de exposición pública el pasado mes de agosto, en el marco de un procedimiento que el Servicio Provincial reinició en abril, tras constatar que el anterior, comenzado hace años, había caducado. Así lo explicaban ayer también fuentes consultadas en el gobierno local de Vilanova, circunscribiendo este nuevo anuncio en un paso más del procedimiento.

Esta intención de liberar del dominio público marítimo-terrestre estos terrenos afecta a zonas que incluyen infraestructuras como el pabellón y la plaza de abastos.

Hay además en marcha otro procedimiento, este ante Portos de Galicia, sobre las zonas verdes y parques del entorno del paseo marítimo

Te puede interesar

La crecida del Arlés a causa de la borrasca ‘Claudia’ de la semana pasada derribó parte de un muro y dejó otra bastante dañada

El desbordamiento del río Arlés provoca el derrumbe de un muro de una finca en la parroquia de Oleiros, en Ribeira
Chechu López
La clausura del IV Festival Internacional de Teatro Amador de Galicia tuvo lugar en el auditorio de Ribeira, donde se representaron las cinco funciones de la actual edición

El IV Festival Internacional de Teatro Amador de Galicia echa el cierre en Ribeira en una nueva muestra de su compromiso con las artes escénicas
Chechu López
Los jóvenes participantes en la última experiencia de voluntariado grupal desarrollada en Berlín participaron en la sede de Fundación Paideia en el acto de clausura junto a varias autoridades

Jóvenes de O Barbanza y de otras localidades participan en un plan que la conecta con Berlín a través del voluntariado internacional
Chechu López
Harry Dios, junto al alcalde, en la recepción por el ascenso el pasado mes de junio

“O primeiro é ter o millo no piorno, e despois que chova”
Gonzalo Sánchez