Costas vuelve a exponer al público la desafectación de los terrenos del centro de Vilanova

Afecta a infraestructuras como la plaza, colegio y pabellón GonzaloSalgado

El Servicio Provincial de Costas del Estado en Pontevedra ha vuelto a sacar a exposición pública el expediente de declaración de innecesariedad para la protección y utilización del dominio público marítimo-terrestre de una superficie de unos 23.022 metros cuadrados en el centro de Vilanova de Arousa. Se trata de terrenos comprendidos entre Punta Castro y Peirán, que incluye buena parte del suelo entre el auditorio de O Esteiro y la Casa Consistorial.

Este trámite de exposición pública se abre por periodo de un mes, a contar desde la publicación ayer de un anuncio en el boletín oficial de la provincia de Pontevedra. Durante este margen, cualquier persona interesada podrá comparecer para examinar el expediente, el plano y, en su caso, formular las alegaciones oportunas.

Caducidad

Costas ya había publicado otro anuncio similar de exposición pública el pasado mes de agosto, en el marco de un procedimiento que el Servicio Provincial reinició en abril, tras constatar que el anterior, comenzado hace años, había caducado. Así lo explicaban ayer también fuentes consultadas en el gobierno local de Vilanova, circunscribiendo este nuevo anuncio en un paso más del procedimiento.

Esta intención de liberar del dominio público marítimo-terrestre estos terrenos afecta a zonas que incluyen infraestructuras como el pabellón y la plaza de abastos.

Hay además en marcha otro procedimiento, este ante Portos de Galicia, sobre las zonas verdes y parques del entorno del paseo marítimo