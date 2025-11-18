A Illa aprueba la compra de terrenos para vivienda social y el nuevo parque

El alcalde, Luis Arosa, muestra un documento al Pleno | Mónica Ferreirós

El Concello de A Illa concluyó el largo procedimiento para poder adquirir las antiguas parcelas ligadas a Marcial Dorado en las que se prevé la construcción de vivienda pública y un nuevo parque. La junta local de gobierno aprobó este martes, de forma definitiva, la adquisición de dichos terrenos. Así, en la Avenida da Ponte se prevé, a largo plazo, la construcción de unas setenta viviendas de promoción pública y en Outeiro se creará ese parque “para o uso de toda a veciñanza”.

Así lo comunicó hoy el alcalde, el socialista Luis Arosa, que destacó la importancia de la aprobación. “O compromiso que adquirimos coa cidadanía era firme, e hoxe materialízase cunha acción de goberno decisiva. Esta adquisición permítenos dar unha resposta á necesidade de vivenda e, ao mesmo tempo, mellorar os espazos públicos. É un proxecto estratéxico que senta as bases para o futuro de A Illa”.

Son dos parcelas, valoró, “de grande valor estratéxico para o municipio”. “Con este acordo, culminan con éxito as conversas mantidas co Ministerio de Sanidade, a través do Plan Nacional Sobre Drogas, para desenvolver un importante proxecto de vivenda pública e crear unha nova zona verde”.

Largo camino

El primer edil subrayó que la aprobación de este martes “é o culmen de toda a labor administrativa que leva. Algúns deben de pensar que é só firmar un papel, como quen firma unha folla de verdura, e tirar para adiante”, dijo sobre las críticas vertidas por los populares por la demora en esta adquisición por el Ayuntamiento.

En cuanto a las vías para financiar esta operación, cifrada en unos 361.000 euros, “está garantido mediante unha partida xa consignada nos orzamentos actuais e un plan de pagos que se estenderá durante sete anos, o que asegura a súa viabilidade económica”, concluyó Arosa, recordando que la entidad estatal permite así abonar las cantidades en plazos más cómodos para el Ayuntamiento.

Ambos terrenos tienen una superficie aproximada de unos 3.000 metros cuadrados. El de la Avenida da Ponte es un suelo catalogado ya como urbano y urbanizable, con la posibilidad de construir en las máximas alturas permitidas en el municipio: bajo, primero, segundo y baijocubierta.

El acuerdo con el Plan Nacional Sobre Drogas se pactó en diciembre del año pasado y durante este año se avanzó en los trámites administrativos.

