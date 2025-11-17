Autorizan licitar la doble conexión del vial de la parcelaria Baión-András por casi 900.000 euros

El futuro enlace con la PO-531, la carretera de Vilagarcía a Pontevedra | Xunta

El Consello da Xunta reunido este lunes aprobó la licitación de la obra de doble conexión del vial de la concentración parcelaria Baión-András, para su entronque en ambos extremos: por un lado, con la PO-301 y, por otro, con la PO-531. El presupuesto es de 887.314 euros, el plazo de ejecución de 12 meses y, una vez autorizado el procedimiento, el concurso se podrá abrir en cuestión de “semanas”. Está previsto que las actuaciones puedan desarrollarse en 2026.

La doble obra actuará, en un extremo, en la intersección de este nuevo vial con la PO-300 y PO-301 en Pontearnelas y, en otro, en Baión, para el enlace con la carretera que une Vilagarcía y Pontevedra, ya cerca del término municipal de Meis.

En el caso de la carretera PO-531, el proyecto, diseñado por la Axencia Galega de Infraestruturas, propone la conexión mediante un cambio de sentido con carril central de espera, a la altura del punto kilométrico 17+180 de la vía autonómica. Se diseña una semiglorieta que tendrá cinco metros de radio exterior con carril central de espera de tres metros de ancho.

La vía de conexión entre las intersecciones y el vial de concentración parcelaria tendrá dos carriles de tres metros de lado a lado y en la carretera PO-301 dispondrá, además, aceras de dos metros de ancho.

En Pontearnelas

En lo referente a la conexión en Pontearnelas, el nuevo eje se conectará a la glorieta existente en el cruce de las carreteras PO-301 y PO-300 con la vía provincial EP-9511.

La glorieta se modificará, pasando de una morfología circular actual a una oval. Tendrá 21 metros de eje mayor y 14 de eje menor, dispondrá de dos carriles de cuatro metros de ancho con dos arcenes e isla central con césped natural.

La intersección prevista en Pontearnelas, con la PO-300 y PO-301 | Xunta

En la intervención, además, se prevé la construcción de muros de contención para reducir la ocupación del terraplén en el caso de la PO-531 y para evitar la afección al río existente en el entorno de la PO-301.

También se prevé la prolongación de obra de drenaje al paso del río bajo la glorieta de Pontearnelas y la reposición de las aceras que resulten afectadas por las obras.

A mayores, se adecuará la señalización, tanto horizontal como vertical, a la nueva configuración de la vía y, en las zonas en las que exista desnivel en el margen —tanto en la conexión de la carretera PO-531 cómo en la PO-301—, se dispondrán sistemas de contención en el margen vial.

Seguridad vial

Desde la Xunta de Galicia valoraron hoy que “nos últimos anos, no marco de actuacións levadas a cabo pola Consellería do Medio Rural, configurouse ese viario que pode ter a mesma funcionalidade que a vía provincial EP-9701, xa que presenta un trazado máis recto e evita o paso polos núcleos urbanos”.

La carretera de la parcelaria quedó lista hace ya tiempo, pero sigue sin poder utilizarse porque faltan las conexiones a la red viaria en sus dos extremos. Ambos fueron proyectos que necesitaron una tramitación más larga. “Deste xeito, a intervención obxecto de licitación procura a mellora da seguridade viaria, tanto dos vehículos como das persoas que viven a carón da vía provincial, que verá diminuído o seu tráfico, ao aproveitarse todo o potencial dese novo viario”, añaden desde el gobierno gallego. Destacan, finalmente, el “impulso de actuacións que favorecen unha Galicia mellor conectada e máis vertebrada, mellorando as comunicacións nos municipios e favorecendo unha mobilidade máis cómoda, segura e sustentable”.