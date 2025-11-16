Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

Los centros educativos de O Salnés y Ulla-Umia se forman en prevención de la salud mental juvenil

Una quincena de colegios e institutos se beneficiarán de este programa provincial

A. Louro
16/11/2025 20:30
El IES A Basella es uno de los participantes
El IES A Basella es uno de los participantes
Gonzalo Salgado

Una quincena de centros educativos de las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia participarán en el nuevo plan de la Diputación de Pontevedra para concienciar y tratar la salud mental entre los jóvenes, que está actualmente en adjudicación y que se desarrollará entre los meses de diciembre y agosto de 2026.

Las actividades de este programa, ‘En plan ben’, están diseñadas para los diferentes grupos de la comunidad educativa: alumnado, profesorado y familias. De este modo, para  los estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato se pondrán en marcha talleres de ocho horas sobre autolesiones, prevención de conductas de suicidio, trastornos de conducta alimentaria, acoso escolar, pornografía o, entre otras, sustancias abusivas. Por su parte, para el profesorado los talleres serán de cuatro horas y se centrarán en la promoción del bienestar, en la identificación de riesgos o en el abordaje de problemas. Y, finalmente, para las familias los talleres serán de 2 horas y analizarán la salud mental en el hogar, la comunicación asertiva con los menores o la convivencia positiva, según destacó la administración provincial.

En O Salnés, se beneficiarán de este programa el IES da Illa, IES de Meaño, CPI de Mosteiro-Meis, CPI Julia Becerra Malvar, IES de Sanxenxo, IES de Vilalonga, IES A Basella e IES Faro das Lúas. Por su parte en Ulla-Umia llegará hasta el Alfonso VII, IES Aquis Celenis, CPI Aurelio de Cuntis, CPI Santa Lucía, CPI de Pontecesures, CPI Domingo Fontán y al IES de Valga.

Te puede interesar

Samu corta un balón en un ataque de los locales en el Candocia

El Arosa suma un punto ante un Somozas que mereció más
Redacción
El ideal gallego

La Navidad se celebrará sobre dos ruedas y con chocolatada en la Papanoelada motera de Dena
A. Louro
La concejala de Igualdade, Mar Pérez, con el cartel oficial

Cambados convoca una concentración bajo el lema 'Coidano de nós' para el 25-N
A. Louro
Una de las últimas ediciones de la Ruta de Tapas da Matanza

El PP lamenta la “falta de interés” del gobierno al no sacar adelante la Ruta de Tapas da Matanza
Fátima Pérez