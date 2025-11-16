Los centros educativos de O Salnés y Ulla-Umia se forman en prevención de la salud mental juvenil

El IES A Basella es uno de los participantes Gonzalo Salgado

Una quincena de centros educativos de las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia participarán en el nuevo plan de la Diputación de Pontevedra para concienciar y tratar la salud mental entre los jóvenes, que está actualmente en adjudicación y que se desarrollará entre los meses de diciembre y agosto de 2026.

Las actividades de este programa, ‘En plan ben’, están diseñadas para los diferentes grupos de la comunidad educativa: alumnado, profesorado y familias. De este modo, para los estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato se pondrán en marcha talleres de ocho horas sobre autolesiones, prevención de conductas de suicidio, trastornos de conducta alimentaria, acoso escolar, pornografía o, entre otras, sustancias abusivas. Por su parte, para el profesorado los talleres serán de cuatro horas y se centrarán en la promoción del bienestar, en la identificación de riesgos o en el abordaje de problemas. Y, finalmente, para las familias los talleres serán de 2 horas y analizarán la salud mental en el hogar, la comunicación asertiva con los menores o la convivencia positiva, según destacó la administración provincial.

En O Salnés, se beneficiarán de este programa el IES da Illa, IES de Meaño, CPI de Mosteiro-Meis, CPI Julia Becerra Malvar, IES de Sanxenxo, IES de Vilalonga, IES A Basella e IES Faro das Lúas. Por su parte en Ulla-Umia llegará hasta el Alfonso VII, IES Aquis Celenis, CPI Aurelio de Cuntis, CPI Santa Lucía, CPI de Pontecesures, CPI Domingo Fontán y al IES de Valga.