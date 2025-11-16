Mi cuenta

O Salnés

La Diputación concede una prórroga de tres meses para la mejora vial de la EP-9302, de Barrantes a Xil

Las obras, valoradas en 1,1 millones de euros, no estarán ejecutadas hasta el 28 de enero de 2026

A. Louro
16/11/2025 21:33
Imagen de archivo de la carretera EP-9302
Imagen de archivo de la carretera EP-9302
Gonzalo Salgado

La Diputación de Pontevedra ha concedido una prórroga de tres meses a la empresa concesionaria de las obras de mejora vial de la EP-9302 Xil-Cobas-Barrantes, que discurre por los municipios de Meaño y Ribadumia y cuyo valor asciende a 1,1 millones de euros. El contrato se adjudicó en el mes de marzo a la empresa Movimientos de Aridos y Construcciones de Arosa, S.L. y contaba con un plazo de ejecución de seis meses.

El contratista, sin embargo, solicitó una ampliación del plazo de tres meses, con el objetivo de alargar la obra hasta el 28 de enero de 2026, alegando la dilatación de la ejecución de cruces de canalizaciones de agua potable, llevadas a cabo por terceros en agosto de 2025 y cuya no finalización de los trabajos impidió continuar con las obras pendientes de ejecución.Además, indicaron que no se ejecutaron las unidades de pavimentación para no interferir con los trabajos de la vendimia.

Unos condicionantes que la junta de gobierno de la Diputación aprobó, concediendo así a la empresa una prórroga de tres meses, fijando como fecha máxima el próximo día 28 de enero para la recepción de los trabajos previstos.

Obras a acometer

En concreto, las obras contratadas se centran en la reposición del firme y en la mejora del drenaje y señalización, en una actuación de mejora de la seguridad vial en la totalidad de carretera, de cerca de seis kilómetros de longitud.

Las obras incluyen la limpieza de ambos márgenes y cunetas, el saneamiento de los firmes, la mejora del drenaje longitudinal, la ejecución de reductores físicos de velocidad, así como diversas operaciones complementarias de reposición de la señalización vertical y horizontal afectada durante la ejecución del resto de trabajos, tal y como explicaron desde la entidad provincial.

