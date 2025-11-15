Sin humo, pero despreocupados: los estancos y hosteleros de O Salnés no se inmutan ante la Ley Antitabaco

Estanco La Central, en Vilagarcía de Arousa Gonzalo Salgado

Es una realidad que desde hace unos años se está tratando de reducir la población fumadora a base de restricciones y el encarecimiento de los productos. Como parte de este contexto, el pasado mes de septiembre el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto que modifica la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y la regulación de productos relacionados. Entre los nuevos preceptos recogidos en el texto, este incide en la prohibición del consumo de tabaco a menores –más allá de la venta o entrega–, regula los nuevos productos relacionados con el tabaco (cigarrillos electrónicos, bolsas de nicotina para uso oral, productos a base de hierbas y dispositivos para el consumo calentado), limita la publicidad y promoción, y como medida más controversial, amplía los espacios sin humo.

Tras el anuncio del Anteproyecto, además de a los fumadores, también se señaló a los hosteleros como principales afectados debido a que las terrazas de los bares y restaurantes se incluyen entre las nuevas zonas en las que no se puede fumar. En esta línea, algunos profesionales del sector en la comarca coinciden en que la nueva ley puede ser un inconveniente al principio, “porque á xente sempre lle gusta pararse a tomar o café e aproveitar para fumar”, comentan desde el Bar La Parra de Cambados.

Los hosteleros confían en el sentido común de los clientes y no creen que vaya a ser necesario ejercer una vigilancia exhaustiva en las terrazas

Sin embargo, la mayoría considera que, al igual que en anteriores ocasiones, la gente se acabará adaptando a las nuevas limitaciones. “Hai un cambio de tendencia nos hábitos, entón eu creo que agora xa non é tan importante fumar nas terrazas, sobre todo nos sitios de comidas”, señala el representante de los hosteleros de Zona Aberta de Vilagarcía, Rafael Barreiro, recordando la pandemia por el coronavirus, cuando ya se prohibió fumar en estas áreas y la gente supo adaptarse.

Asimismo, esta nueva restricción generó duda sobre si, a partir de su aprobación, los hosteleros deberán actuar como “policías” en sus negocios. Ante esta preocupación, los responsables señalan que confían en el sentido común de los clientes y no creen que vaya a ser necesario ejercer una vigilancia exhaustiva sobre ellos. Además, estiman que los casos en los que sea necesario llamar la atención serán más frecuentes al inicio, pero se volverán más puntuales con el tiempo.

“As normas sabémolas todos. Cando entre a nova lei, teño claro que vou poñer os carteis que manden, pero eu non vou ser un policía”, esclarece Barreiro, aludiendo a la obligación del Anteproyecto que refuerza la colocación de señalización visible que informe de la prohibición.

Estancos

Otro sector señalado por la nueva ley es el de los estancos, ya que la normativa pretende regular de forma homogénea todos los productos relacionados con el tabaquismo. Además, también prohíbe la venta y suministro de cigarrillos electrónicos –o vapers– de un solo uso tanto por su impacto ambiental como por su fácil acceso entre los jóvenes.

Ante esta situación, desde el estanco La Central, en Vilagarcía, apuntan que las marcas tabacaleras han sido previsoras y ya están adelantándose a los cambios con la comercialización de dispositivos recargables. Asimismo, advierten que cada vez se producen más productos de tabaco calentado, destacando al mismo tiempo el aumento de consumidores.

Por su parte, desde el Estanco Coronas de Cambados valoran positivamente esta medida, señalando “que estamos xerando un montón de lixo moi negativo e iso si que facía falta regulalo”. No obstante, en lo que respecta a la nueva normativa en su conjunto, muestran cierta preocupación, exponiendo que “xa levamos uns anos en baixada de ventas, entonces isto tampoco vai axudar”.

La posible aplicación de la cajetilla genérica sí podría llegar a ser un gran inconveniente a nivel logístico, según señalan desde los estancos

Una de las propuestas que más generaba inquietud, pero ha quedado fuera del Anteproyecto, es la aplicación de la cajetilla genérica. Desde La Central comentan que la inclusión de esta medida podría llegar a ser un gran inconveniente a nivel logístico, sobre todo al organizar el almacén.

En la misma línea, desde el Estanco Cruceiro, en Sanxenxo, celebran que la propuesta no siguiese adelante, argumentando que “hai referencias en outros paises de que o único que fixo foi incrementar o contrabando, pois é unha cajetilla moito máis fácil de falsificar”.

En general, los estancos se muestran relativamente tranquilos ante la aplicación del Anteproyecto. Reconocen que, aunque el consumo de tabaco ha disminuido con la aplicación de restricciones, el descenso ha sido mínimo. De hecho, apuntan que muchos fumadores optan por otras alternativas al tabaco tradicional en lugar de abandonar el hábito por completo, un comportamiento que atribuyen sobre todo al incremento de los precios. “Polo que eu vexo aquí día a día, a xente que deixa de fumar é máis ben polos precios. Cando se incrementan, é cando a xente realmente se replantea deixalo”, comentan desde Sanxenxo.

Objetivo sanitario

El objetivo del nuevo texto es reforzar la protección de la salud de la población y adaptar la normativa a los cambios en los patrones de consumo y en el mercado de productos, especialmente entre los jóvenes, donde el hábito de fumar ha aumentado de forma considerable en los últimos años, según señalan desde el Ministerio de Sanidad.

De esta forma, la normativa se postula como la más restrictiva hasta el momento, destacando entre sus medidas la inclusión de las zonas al aire libre entre los espacios sin humo, considerado el cambio más significativo para la comunidad de fumadores.

Ahora bien, ¿consideran realmente los responsables de los estancos y negocios de hostelería que la nueva ley tendrá un impacto real en la sociedad? En términos generales, las previsiones apuntan a que sí, pero no tienen claro si será en favor del objetivo que persigue Sanidad. Basándose en su experiencia, los profesionales creen que los hábitos de consumo volverán a cambiar y a adaptarse a las circunstancias, como ya lo hicieron en anteriores ocasiones. Así, ponen en duda si estas medidas lograrán reducir de manera efectiva el consumo de tabaco. 