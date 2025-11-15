Cañón inicia los plenos junto al PP y exige una respuesta a su cambio de asiento

El edil abandona las filas populares para cambiarse de sitio | Mónica Ferreirós

El concejal no adscrito de A Illa, Matías Cañón, comenzó las últimas sesiones plenarias sentándose junto a sus compañeros del Partido Popular. Lo hizo tanto en el Pleno ordinario de hace unos días como en la sesión extraordinaria celebrada esta semana. En ambos casos, el alcalde, el socialista Luis Arosa, tuvo que pedirle, ya iniciada la sesión, que se cambiase a su nuevo emplazamiento, al otro extremo de la mesa, junto a los ediles del BNG. “Concelleiro non adscrito, proceda a ir á súa bancada”, reiteró el regidor en la sesión de este miércoles.

En ambos plenos, el opositor no opuso mayor resistencia, cambiándose hacia el nuevo asiento asignado. No obstante, en el turno de ruegos y preguntas que sí tuvo la sesión ordinaria de hace una semana, Cañón planteó abiertamente la cuestión. Así, recordó que “en xullo preguntei en Pleno por un escrito para que se xustificara o meu cambio de sitio. El setembro- volvió preguntar”, “está gravado”. “Estamos en novembro e volvo preguntar pola resposta ao meu escrito”.

El regidor le aseguró entonces que “falaremos outra vez cos técnicos para mandar” dicha respuesta cuanto antes.