Vilanova anima a los vecinos a obtener las llaves para poder hacer uso del contenedor marrón

Uso de estos depósitos en la comarca saliniense Gonzalo Salgado

El Concello de Vilanova lanza una campaña informativa sobre el nuevo contenedor marrón, para restos orgánicos con destino al compostaje. Anima a sus vecinos, además, a sumarse a esta acción de mejora del tratamiento de biorresiduos y, para ello, los insta a solicitar las llaves personales que permiten abrir y hacer uso de estos depósitos.

Las personas interesadas pueden solicitar dichas llaves en la Casa Museo Valle-Inclán o bien informarse a través del teléfono 986 555 493.

“O colector marrón xa está instalado en diferentes puntos do municipio e convidamos á veciñanza a participar activamente neste modelo de xestión máis sostible”, indican desde la entidad local vilanovesa.