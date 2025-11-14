Meaño transformará la calle Campo da Feira con casi medio millón de euros

La junta provincial de gobierno abordó hoy este a inversión | cedida

Meaño prevé una transformación integral de la calle Campo da Feira, en el entorno de la Casa Consistorial, donde se prevé desarrollar una inversión de 454.300 euros. La junta provincial de gobierno abordó hoy la aprobación del convenio con el Ayuntamiento que permitirá articular una aportación provincial de 318.000 euros para esta actuación, lo que supone el 70% del coste total. El Ayuntamiento asumirá el 30% restante, con unos 136.600 euros.

Se trata de una humanización y mejora de la seguridad vial en el entorno del Consistorio. Así, en líneas generales, esta actuación contempla la ejecución de una zona de convivencia con plataforma única y prioridad de uso peatonal entre el punto kilométrico 0+000 y el 0+100 de la carretera provincial EP-8303 Meaño-Dena, donde se emplearán materiales nobles para su ejecución como, entre otros, losetas y adoquines de piedras. Además, se intervendrá en una vía transversal localizada en el margen izquierdo de la calle Campo da Feira, así como en una zona de acceso a diferentes parcelas donde se ejecutará una zona de convivencia con plataforma única con hormigón y loseta de piedra.

También se dotará al nuevo espacio público de mobiliario urbano “actual e de deseño” y de elementos vegetales, instalando un sistema de riego automático. Finalmente, se completará la actuación renovando y actualizando la red de recogida de aguas pluviales, reubicando elementos de iluminación pública e instalando nuevo alumbrado en las aceras de la zona sur, tal y como detallaron desde la Diputación pontevedresa.