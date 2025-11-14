La Diputación aprueba 140.000 euros para la renovación del césped del campo del Chispa

Labores de mantenimiento en el terreno de juego, en imagen de archivo | D. A.

La Diputación de Pontevedra destina 140.000 euros a la mejora del campo de fútbol del Chispa, en Vilanova de Arousa. La inversión, incluida dentro del III Plan de Infraestruturas Deportivas, permitirá ejecutar la renovación del césped artificial de este terreno de juego.

Estos recursos, la totalidad de la cuantía asignada a Vilanova de Arousa a través de la tercera edición de este plan provincial, permitirán, tal y como subrayó el presidente provincial, Luis López, “cubrir gran parte dos custes de renovación deste campo, que ascenden a máis de 216.000 euros”. “En pouco máis dun mes desde que abrimos o prazo para solicitar os recursos deste plan, dotado con 8 millóns de euros e operativo ata o 5 de xaneiro,”, valoró López, “comezamos xa a distribuír as primeiras contías” Además de los esos 140.000 que destina la Diputación de Pontevedra, los casi 77.000 restantes serán financiados por la Dirección Xeral de Administración Local da Xunta de Galicia.

Con estas ayudas se financiará dicha actuación que permitirá no solo instalar nuevo césped artificial en el campo del Chispa, sino también la dotación de un nuevo marcaje blanco según las normas de la Real Federación Española de Fútbol. Para poder acometer la actuación, en primer lugar, se desmontará el césped y equipamiento deportivo existente, se arreglará después el sistema de drenaje y, para instalar el nuevo césped, se formarán dos capas: una inferior de lastrado de arena de sílice y otra superior de caucho. Finalmente se montará el equipamiento deportivo.