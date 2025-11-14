El “machine learning” inicia el itinerario formativo del programa de empleo de O Salnés

Participantes en el taller formativo de la Mancomunidade Cedida

La Mancomunidade do Salnés dio inicio a los cursos formativos de la recién estrenada XIV edición del Programa Integrado de Emprego comarcal con la acción “Machine learning y procesos de selección inteligentes”.

Un curso pionero en O Salnés que introduce la Inteligencia Artificial (IA) en el proceso de selección de personal, especialmente en la fase de la entrevista, con el objetivo de analizar las reacciones fisiológicas y emocionales de las personas candidatas y ayudarles a mejorar su desempeño en situaciones de evaluación., con la ayuda de un smartwach y una cámara para medir el estrés en las entrevistas de trabajo a unos treinta alumnos. Los datos obtenidos se procesan mediante un software de machine learning, que permite correlacionar las variables fisiológicas y conductuales para ofrecer un feedback personalizado a cada uno de los participantes.

El objetivo del curso es doble: por un lado, familiarizar a las personas demandantes de empleo con las herramientas de IA que ya están transformando los procesos de recursos humanos, y por otro, mejorar sus habilidades personales y emocionales frente a la entrevista, uno de los momentos más decisivos en la búsqueda de empleo.