Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

El “machine learning” inicia el itinerario formativo del programa de empleo de O Salnés

La Mancomunidade introduce la Inteligencia Artificial en un curso pionero en la comarca

A. Louro
14/11/2025 18:07
Participantes en el taller formativo de la Mancomunidade
Participantes en el taller formativo de la Mancomunidade
Cedida

La Mancomunidade do Salnés dio inicio a los cursos formativos de la recién estrenada XIV edición del Programa Integrado de Emprego comarcal con la acción “Machine learning y procesos de selección inteligentes”.

Un curso pionero en O Salnés que introduce la Inteligencia Artificial (IA) en el proceso de selección de personal, especialmente en la fase de la entrevista, con el objetivo de analizar las reacciones fisiológicas y emocionales de las personas candidatas y ayudarles a mejorar su desempeño en situaciones de evaluación., con la ayuda de un smartwach y una cámara para medir el estrés en las entrevistas de trabajo a unos treinta alumnos. Los datos obtenidos se procesan mediante un software de machine learning, que permite correlacionar las variables fisiológicas y conductuales para ofrecer un feedback personalizado a cada uno de los participantes.

El objetivo del curso es doble: por un lado, familiarizar a las personas demandantes de empleo con las herramientas de IA que ya están transformando los procesos de recursos humanos, y por otro, mejorar sus habilidades personales y emocionales frente a la entrevista, uno de los momentos más decisivos en la búsqueda de empleo.

Te puede interesar

Fachada del centro de salud de Baltar

Los nacionalistas denuncian un colapso en los centros de salud de Sanxenxo
C. Hierro
charla acoso escolar

Un veinte por ciento de los menores denuncian acoso escolar
Olalla Bouza
El concelleiro Yago Torres, con el galardón

Arousa revalida sus trece “Flores de Honra” por la buena gestión de sus espacios verdes
C. Hierro
Uso de estos depósitos en la comarca saliniense

Vilanova anima a los vecinos a obtener las llaves para poder hacer uso del contenedor marrón
Redacción