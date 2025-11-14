Augas de Galicia defiende su papel en A Illa “que parece que o tenente de alcalde non está a ver”
Augas de Galicia sale al paso de las declaraciones del teniente de alcalde de A Illa, Manuel Suárez, tras la subida, esta semana en Pleno extraordinario, de la tasa del agua. Tras las críticas del nacionalista al papel del organismo autonómico en la localidad, desde Augas señalaron ayer que proporcionan un “apoio continuo a A Illa que o tenente de alcalde parece non estar a ver, ben polas diferencias dentro do goberno municipal e a falta de traslado de información, ben por descoñecemento completo das labores da súa área”.
Se refieren, en concreto, a que la entidad autonómica trabajó para “mellorar o sistema de saneamento de A Illa”. “Hai un mes, o 15 de outubro, asinouse un convenio que resulta imprescindible para que mellore o saneamento do concello, evitando alivios directos”.
Convenio para saneamiento
Recordaron que este acuerdo abre una inversión de “1,3 millóns de euros, co obxectivo de construír unha nova rede de colectores de augas residuais e pluviais, e transformar o actual sistema de saneamento nun modelo separativo de cara a reducir os alivios á ría de Arousa”. “Esta acción, aínda que se levará a cabo no concello de A Illa de Arousa, beneficiará a toda a contorna”.
El teniente de alcalde lamentó que la Xunta y Augas no invirtiesen ni un euro en la construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Niño de Corvo.
Sin embargo, en Augas de Galicia entienden que, “con respecto á depuradora, no ano 2018 declarouse e interese xeral do Estado a ‘depuración e saneamento de A Illa de Arousa’. A partir deste momento, a execución dunha nova depuradora pasou a ser unha responsabilidade estatal”, valoraron.
“Escaso interese estatal”
Con todo, desde la Xunta indican que “para paliar o escaso interese do Estado por investir en Galicia”, “en 2020 a Xunta formulou un borrador de protocolo entre as dúas administracións para a execución de varias obras, entre as que se atopaba o saneamento e depuración na Illa. Nembargantes, este esquema non foi aceptado polo Estado”.
Finalmente, y sobre las críticas del nacionalista al canon del agua, señalan desde Augas que “con respecto a que a tarifa da auga obedeza a impostos da Xunta, demostra de novo o edil ou descoñecemento ou ánimo de enganar, pois non se pode definir como impostos o cobro dun servizo prestado, como é o de depuración”. “Se o Concello xestionase os seus servizos en vez de recurrir á Xunta, a parte autonómica sería inferior”, concluyen desde la entidad autonómica.
Los populares se opusieron a lo que el gobierno definió con una actualización del precio del agua por els IPC, descontentos con la prórroga firmada con la concesionaria.