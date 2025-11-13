El teniente de alcalde de A Illa defiende que el agua “é máis barata que en Vilanova”
El nacionalista Manuel Suárez critica que la Xunta “non achega fondos para a nova depuradora”
El teniente de alcalde de A Illa, Manuel Suárez, hizo pública una comparativa de precios del agua entre este municipio insular y el vecino vilanovés, por los que concluye que “o prezo da auga é inferior ao de Vilanova”. Además, critica a la Xunta por non “achegar fondos para a nova EDAR”.
Según el nacionalista, el coste del servicio de abastecimiento “é máis baixo en A Illa en todos os tramos de consumo”. “Na Arousa a auga é máis barata que en Vilanova. É importante que a veciñanza teña información transparente sobre o que paga e por que o paga”.
Actualización por IPC
Las declaraciones llegan con motivo de la adaptación del precio según el IPC. El concejal señala que en ambos municipios, estas tarifas se actualizan “conforme ao IPC desde hai tres décadas”. Por ello, afirma que “non se trata de ningunha novidade nin dun incremento puntual”.
Suárez subrayó también que el coste del servicio de agua creció de forma notable desde el año 2010, “cando a Xunta de Galicia creou o canon da auga, repercutindo este imposto directamente nos recibos da cidadanía”. “Hoxe practicamente a metade do recibo da auga son impostos da Xunta de Galicia”, valora.
Mientras, manifestó, “a Xunta de Galicia achega 0 euros para a nova EDAR. Se participase no seu financiamento, poderiamos empregar eses fondos noutras melloras para a vila”. Se refiere a los 1,7 millones que debe aportar el Concello a la depuradora, procedentes de la prórroga del contrato de abastecimiento.