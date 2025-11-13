Mi cuenta

Ribadumia

La asociación Gotas participó en La Rioja en el I Encuentro de Orgullos Rurales

Redacción
13/11/2025 17:12
Participantes en esta iniciativa de colectivos Lgtbiq+
Participantes en esta iniciativa de colectivos Lgtbiq+
| cedida

La asociación Gotas por la diversidad, con sede en Ribadumia, participó en el I Encuentro de Orgullos Rurales en La Rioja, organizado por las comunidades Lgtbiq+ del mundo rural. Tuvo lugar en la localidad de Nieva de Cameros, con colectivos llegados de Galicia, Cataluña, País Vasco, Extremadura, Málaga, Valencia y León, entre otras procedencias.

A lo largo de las dos jornadas se fortalecieron lazos y se exploraron posibles colaboraciones, tejiendo así la primera red de Orgullos Rurales del Estado, cuyo objetivo es construir comunidades visibles y arraigadas en los territorios rurales.

A través de esta red, se quiere poner en valor la importancia de dar voz a las comunidades Lgbtiq+ en el mundo rural. “Desde los pueblos y comarcas a menudo menos visibles, se trabaja por el derecho a vivir con dignidad, seguridad y orgullo, promoviendo una visión territorial más justa y descentralizada, donde la diversidad sea reconocida como una parte esencial de la vida en los pueblos”, valoran.

“De este encuentro, nos llevamos nuevas amistades, vínculos, aprendizajes y la energía renovada para seguir uniendo lo rural y lo cuir, creando ambientes seguros e inclusivos para todas las personas”, valoran los participantes.

