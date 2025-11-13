A Illa implanta cambios de sentido en la zona norte para mejorar el tráfico y la seguridad

Mapa con las modificaciones que se llevarán a cabo | Concello

El Concello de A Illa comunicó hoy medidas de reordenación del tráfico en la zona norte, con el objetivo de “optimizar o fluxo de vehículos e garantir a seguridade dos peóns”. “Os condutores deben prestar especial atención á nova sinalización de stop e aos tramos con circulación prohibida que impiden os accesos en sentido contrario ao establecido”, indican desde la Policía Local.

De esta forma, los nuevos sentidos únicos serán los que siguen. Por una parte, la Rúa Lagartiño será una vía que queda establecida en sentido único ascendente para el tráfico que se dirige desde la rotonda del colegio hacia la de O Aguiúncho. De otra, la Rúa Chasán, que se adapta como el eje de sentido único descendente, “facilitando o descenso do tráfico e a conexión cara á rotonda de O Aguiúncho e a saída da zona costeira”.

Desde la Policía Local de A Illa de Arousa solicitan la “máxima colaboración cidadá para a correcta adaptación a estas modificacións. É crucial respectar a nova sinalización para asegurar a fluidez e evitar incidentes”.

El Concello continúa así dando pasos para terminar de adaptar la circulación en el centro urbano, con el mantenimiento de la zona residencial, que restringe el acceso vial a coches no censados o autorizados.