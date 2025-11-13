Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

A Illa implanta cambios de sentido en la zona norte para mejorar el tráfico y la seguridad

Beni Yáñez
13/11/2025 16:25
Mapa con las modificaciones que se llevarán a cabo
Mapa con las modificaciones que se llevarán a cabo
| Concello

El Concello de A Illa comunicó hoy medidas de reordenación del tráfico en la zona norte, con el objetivo de “optimizar o fluxo de vehículos e garantir a seguridade dos peóns”. “Os condutores deben prestar especial atención á nova sinalización de stop e aos tramos con circulación prohibida que impiden os accesos en sentido contrario ao establecido”, indican desde la Policía Local.

De esta forma, los nuevos sentidos únicos serán los que siguen. Por una parte, la Rúa Lagartiño será una vía que queda establecida en sentido único ascendente para el tráfico que se dirige desde la rotonda del colegio hacia la de O Aguiúncho. De otra, la Rúa Chasán, que se adapta como el eje de sentido único descendente, “facilitando o descenso do tráfico e a conexión cara á rotonda de O Aguiúncho e a saída da zona costeira”.

Desde la Policía Local de A Illa de Arousa solicitan la “máxima colaboración cidadá para a correcta adaptación a estas modificacións. É crucial respectar a nova sinalización para asegurar a fluidez e evitar incidentes”.

El Concello continúa así dando pasos para terminar de adaptar la circulación en el centro urbano, con el mantenimiento de la zona residencial, que restringe el acceso vial a coches no censados o autorizados.

Te puede interesar

Los contenedores que estaban dispersos en tres zonas en el entorno del edificio del mercado municipal fueron agrupados en el lateral de la carpa multiusos

El Ayuntamiento de Ribeira pone en marcha medidas para mejorar la imagen y salubridad del entorno del edificio del mercado municipal
Chechu López
Los efectivos accedieron al tejado para poder proceder a la retirada

Retiran la chapa metálica de la fachada del centro de salud de San Roque por riesgo de desprendimiento
Fátima Frieiro
Nueva Edición Limitada Alhambra Vintage

El sabor del tiempo: Cervezas Alhambra revive su icónica botella de los años 60 por su centenario
Redacción
O plan para as Fragas do Eume buscan atender á demanda de produtos turísticos que xeran novas experiencias

Os plans de sostibilidade turística da Deputación melloran os destinos de visitas nas comarcas
Redacción