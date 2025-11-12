Mi cuenta

Diario de Arousa

A Illa

Una limpieza voluntaria en la playa de Testos permitirá aportar datos sobre basura marina

Redacción
12/11/2025 11:00
Una recogida de basura anterior en un arenal isleño
Gonzalo Salgado

La localidad de A Illa de Arousa acogerá una jornada medioambiental el sábado día 22 de noviembre, con una actividad programada de limpieza voluntaria en la playa de Testos. La propuesta está organizada por el colectivo Arousa en Transición de A Illa de Arousa, en colaboración con Limpiarousa, el propio Ayuntamiento insular y la fundación Surfrider España.

Las personas interesadas en acudir a la limpieza voluntaria del arenal deberán presentarse a las 11 horas al punto de encuentro que fija la organización, junto al campo de fútbol del Salvador Otero.

“Só tes que traer botas ou calzado impermeable e unha botelliña de auga, xa que do material para realizar a limpeza, encargámonos nós”, indican desde la entidad promotora de esta actividad.

“Surfrider é unha organización internacional sen ánimo de lucro que traballa para protexer lagos, ríos, océanos e praias mediante accións de sensibilización e recollida de datos sobre o lixo mariño”, “para entender e poder combater mellor a contaminación”, indican.

Por este motivo, “o día da recollida, enviarémoslles todos os datos do lixo que apañemos, contribuíndo deste xeito cos seus rexistros e estudos medioambientais”.

