Sitúan a esta bodega vilanovesa entre las 100 mejores experiencias enoturísticas del mundo

Una vista de estas instalaciones, en Tremoedo Gonzalo Salgado

Una bodega de Vilanova de Arousa se ha colado de nuevo entre las cien mejores dentro del ranking internacional The World´s 50 Best Vineyards, que recoge y premia las mejores experiencias vitivinícolas del mundo, por la calidad de su enoturismo, del viñedo y sus parajes.

“Un año más, Granbazán entre las 100 mejores experiencias enoturísticas del mundo”, “Estamos muy orgullosos de poder aparecer de nuevo entre los mejores”, valoró la bodega vilanovesa en sus redes sociales.

Granbazán, ubicada en la parroquia vilanovesa de Tremoedo, ocupa el puesto 78 de esta relación. Además, es la única bodega de Galicia incluida en este listado.

El jurado tuvo en cuenta para su inclusión en el ranking tanto la calidad de sus vinos como la experiencia que ofrece a los visitantes, su entorno natural, la arquitectura singular de las edificaciones, así como la atención personalizada y el vínculo con la tradición vinícola de las Rías Baixas.

El edificio, destacan desde la bodega, tiene una marcada influencia de Château francés, recubierta de azulejos azules, haciendo un guiño a las casas indianas gallegas. De estilo neoclásico, está semienterrada y orientada al norte.