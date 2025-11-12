Eximen al alcalde de responsabilidad en la denuncia del exjefe de Policía de A Illa por acoso laboral

El regidor insular, durante una sesión plenaria | Mónica Ferreirós

El alcalde de A Illa de Arousa, Luis Arosa, comunicó hoy una reciente resolución del Juzgado lo Social número 3 de Pontevedra que “pon fin a un procedemento iniciado por un funcionario municipal por suposto acoso laboral”. Se trata de la denuncia formulada en su día por el exjefe de la Policía Local, que se cierra sin apreciar responsabilidad del regidor en aquel procedimiento por supuesto acoso laboral.

Así lo valoraron desde la Alcaldía, si bien el pronunciamiento judicial todavía no había sido comunicado a la parte contraria, por lo que no pudo obtenerse la versión o valoración del denunciante.

“Absolto”

En un comunicado divulgado desde la Alcaldía, señalan que “a resolución é clara e contundente ao sinalar que non existe ningunha responsabilidade nin actuación irregular por parte do alcalde, quen queda ao marxe de calquera pronunciamiento condenatorio”. “O tribunal subliña que as acusacións carecen de fundamento e que non se acreditou ningunha conduta constitutiva de acoso ou vulneración de dereitos fundamentais”.

Reiteran, así, que “o alcalde de A Illa de Arousa, Luis Arosa García, foi plenamente absolto polo Xulgado do Social número 3 de Pontevedra na sentenza, que pon fin a un procedemento” iniciado por aquella denuncia.

“O xuíz indica expresamente que o señor Arosa actuou dentro do marco das súas funcións públicas e coa corrección debida, excluíndo toda responsabilidade persoal e limitando o caso a cuestións de carácter administrativo relacionadas co funcionamento interno da administración”.

“Respecto e rigor”

Tras conocer este pronunciamiento, el propio regidor hizo una primera valoración. “A xustiza confirmou o que sempre defendín: que actuei con respecto, rigor e transparencia. O meu compromiso segue sendo o benestar dos traballadores municipais e o bo funcionamento do Concello de A Illa de Arousa”.

En el comunicado citado, además, se señala que “o Concello continuará reforzando as medidas de prevención e benestar laboral, con diálogo e cooperación entre todos os departamentos municipais”, “para garantir un entorno de traballo baseado no respecto e na convivencia”.

Cuadrantes

El exjefe de Policía había ganado una cuestión previa, una demanda sobre los cuadrantes de turnos de trabajo, que fueron declarados nulos de pleno derecho por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Pontevedra. La Justicia había avalado que es legalmente posible que el regidor, o el concejal delegado, “corrija, subsane o complete las decisiones del Jefe” de la Policía en esta materia, pero “no cabe que el mismo sustituya totalmente” las atribuciones del jefe policial, entre las cuales estaría la elaboración de estos cuadrantes de turnos.

También acreditó su derecho a conocer los criterios objetivos fijados para valorar la asignación del complemento de productividad de los agentes del Cuerpo y que a él se le había negado en dos ejercicios consecutivos.

La cuestión del supuesto acoso laboral fue derivada desde la vía contenciosa a la social, que ahora exonera al regidor de responsabilidad, aunque a falta de conocer esas “cuestións de carácter administrativo”.