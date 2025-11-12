El CDL celebra diez años con el anuncio de la Xunta de crear una aceleradora de economía social

El responsable del CDL, el regidor, el teniente de alcalde y el conselleiro | Gonzalo Salgado

El pazo Vista Real de Vilanova contará con una aceleradora de economía social, a sumar a sus múltiples servicios de formación, empleo y promoción económica que se desarrollan desde la puesta en marcha, hace ya una década, de su CDL, el Centro de Desenvolvemento Local. El anuncio lo hizo público hoy el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, durante su participación en la clausura de los actos con motivo del citado décimo aniversario, evento al que también asistió el alcalde, Gonzalo Durán.

En esta cita también se dio cuenta de la actividad del Polo de Emprendemento que la Xunta puso en marcha en Vista Real en 2024: en su primer año de trayectoria, abordó 250 proyectos.

El titular del departamento autonómico indicó que la coexistencia del CDL y del Polo el ejemplifica una necesaria cooperación de esfuerzos entre administraciones y el valor de las sinergias entre el empleo por cuenta ajena y el autoempleo. Además, el CDL es centro homologado por la Xunta para impartir certificaciones profesionales, entre ellas las dirigidas la personas desempleadas en el marco de la orden AFD.

Nueva aceleradora

José González también anunció esa citada puesta en marcha de una nueva iniciativa en este espacio: la aceleradora de economía social ‘Xunta Impulsa’, enmarcada en el proyecto transfronterizo ES-Factory, de cooperación Galicia–Norte de Portugal y financiado por el programa Poctep. La aceleradora está dirigida a la formación y asesoramiento de diez proyectos de economía social, que participarán en un programa formativo y en sesiones de mentoría especializada. Las personas y entidades interesadas podrán presentar su candidatura hasta el 3 de diciembre.

El conselleiro señaló, igualmente, la importancia de seguir reforzando las vocaciones emprendedoras y se refirió a las líneas de actuación previstas para 2026 en este ámbito, adelantando que la Xunta avanzará en la especialización de los Polos de Emprendemento en función de los sectores tractores de cada comarca, con el objetivo de favorecer la identificación de oportunidades empresariales y facilitar la continuidad de negocios y el relevo generacional.

Avanzó también que se aprobará la nueva Ley de Cooperativas de Galicia, con la que se pretende visibilizar esta fórmula como alternativa viable y útil para la creación de proyectos en sectores estratégicos, y que se pondrán en marcha los Bonos Emprendemento para apoyar iniciativas consideradas clave en cada uno de los territorios en cuestión. Asimismo, destacó el refuerzo del apoyo al colectivo autónomo, que como novedad incluirá dos anualidades de cuota cero para nuevas actividades vinculadas a la agricultura, ganadería y silvicultura, así como el incremento de la inversión en el Bono Relevo, que ascenderá hasta 1,5 millones de euros para favorecer la continuidad de negocios activos.