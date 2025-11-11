La Xunta da luz verde ambiental a la planta de biorresiduos de Martín Códax en Pé Redondo

Una vista a la finca y terrenos, en la parroquia meisina de San Salvador | D. A.

La Xunta da luz verde ambiental al proyecto impulsado por Martín Códax para crear una planta de compostaje en Meis. Se trata de una instalación que se dedicará al tratamiento de residuos no peligrosos, a partir de restos vegetales agrícolas o de origen doméstico, para la obtención de compost y fertilizantes y que se ubicará en los terrenos de Pé Redondo, en la parroquia meisina de San Salvador.

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático concluye en su evaluación de impacto ambiental simplificada que, de este proyecto, “non son previsibles efectos adversos significativos sobre o medio ambiente e, polo tanto, non se considera necesario someter o proxecto a avaliación de impacto ambiental ordinaria”, que supondría un trámite más largo.

Eso sí, la autorización ambiental queda condicionada al cumplimiento de los requisitos y observaciones fijados tanto en el documento ambiental como en el resto del expediente analizado en la resolución autonómica, publicada hoy en el Diario Oficial de Galicia.

Sin alegaciones

El informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada de esta iniciativa empresarial, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida a participación pública, sin que se recibiera ningún escrito o alegación al respeto, al tiempo que se sometió a consultas por parte de un total de diez organismos públicos.

Fruto de esas consultas, distintas entidades realizaron su valoración y fijaron condicionantes que se añaden a los incluidos en el programa de vigilancia ambiental que recoge la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade de la Xunta.

Esa evaluación ambiental considera que sería viable la puesta en marcha del proyecto, siempre que se cumpla con ciertos condicionantes establecidos en sus respectivos informes con relación a aspectos tales como la protección de la atmósfera, del suelo y de las aguas, de la integración paisajística, así como del patrimonio natural y cultural, entre otros.

El informe ambiental favorable, con todo, no exime al promotor del deber de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos e informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar la actividad propuesta, recuerdan desde la Xunta de Galicia.

La valorización se realizará en unas instalaciones a construir en una parcela de 13,27 hectáreas. En concreto, se prevé una nave, diez silos de maduración y una balsa de aguas residuales. El recinto ocuparía una superficie de más de 3.460 metros cuadrados.

Fertilizante para plantaciones

El objetivo de la futura planta es el de obtener compost a partir de restos vegetales agrícolas y biorresiduos de origen doméstico para su uso como fertilizante en las plantaciones de viñedo del promotor, Bodegas Martín Códax.

La previsión es tratar los residuos de producción propia, así como los biorresiduos aceptados de la recogida municipal, lo que contribuiría a reducir el volumen de materia orgánica tratado en otros canales.