La Mancomunidade acude a una edición de Fairway centrada en el fenómeno de la turistificación

El presidente, David Castro, durante su intervención | cedida

La Mancomunidade de O Salnés participó un año más en Fairway 2025: VI Fórum del Camino de Santiago, celebrado del 9 al 11 de noviembre en la Cidade da Cultura de Santiago.Este evento, consolidado como el único foro profesional dedicado íntegramente al fenómeno Xacobeo, reunió a profesionales del sector turístico, turoperadores, administraciones públicas y empresas especializadas en el Camino de Santiago. La edición de 2025 centró su programación en la turistificación, abordando los retos y oportunidades que este proceso implica para los destinos vinculados al Camino.

La presencia de la Mancomunidade en esta cita profesional responde al objetivo de “reforzar la visibilidad del destino y de promocionar sus principales productos turísticos relacionados con el Camino de Santiago: la Variante Espiritual del Camino Portugués, la Ruta del Padre Sarmiento, Camino al Origen, Navega el Camino y otros productos destacados como Turismo Petfriendly y Salnés Slowbusiness”, indican desde la entidad comarcal.

Para ello, contó con un espacio expositivo propio, desde el que se atendió tanto a público profesional como general.

Uno de los ejes más importantes de la participación fue la asistencia al workshop profesional, en el que el personal técnico de turismo de la Mancomunidade mantuvo reuniones con operadores turísticos nacionales e internacionales.

“Estos encuentros permitieron presentar de primera mano la oferta turística de O Salnés, así como establecer contactos comerciales de gran interés estratégico para el futuro desarrollo del destino”, concluyen desde la entidad.