Así será la fase I del talaso: Piscina al aire libre de 417 metros cuadrados e instalaciones

Recreación de la futura infraestructura | anteproyecto

El proceso de licitación abierto para la primera fase de ejecución del futuro centro de talasoterapia de O Terrón, en Vilanova de Arousa, ha permitido conocer parte del expediente y, con él, detalles de cómo será esta esperada infraestructura. En esta fase primera, se dará ejecución al vaso de la piscina, en una obra con presupuesto base de licitación de 545.000 euros y para la que todavía está abierto el periodo para admisión de ofertas por parte de las empresas interesadas. El plazo máximo de ejecución de las obras, una vez comiencen estas, será de cinco meses.

El objeto de este primer contrato es la construcción de un vaso de piscina para recreo al aire libre, así como un recinto que albergará las instalaciones necesarias para el funcionamiento de la propia piscina, como un vaso de compensación, a un nivel inferior al principal, y equipos de depuración y filtrado, que contarán con una pequeña zona cubierta para su protección.

Ubicación

La piscina se ubicará al pie del campo de fútbol de O Terrón y su zona de estacionamiento.

La superficie del plano de agua será de 417,50 metros cuadrados, albergando un volumen total de agua de 609,44 metros cúbicos. Tendrá una profundidad variable, de 1,60 metros en su parte más profunda y de 1,20 metros en la de menor calado.

El plazo de ejecución será de cinco meses y permitirá ejecutar un vaso con capacidad para 609,44 metros cúbicos de agua

El andén de la piscina ocupará una superficie de 43,23 metros cuadrados y el cuarto de instalaciones anexo será de 28,16.

El vaso de compensación tendrá una superficie de 71,47 metros cuadrados y un volumen de agua de 57,17 metros cúbicos, con un cuarto de registro de 4,3 metros cuadrados. La piscina se configurará con vaso desbordante, por lo que dispondrá de un canal de recogida perimetral de aguas superficiales situado en el andén de circulación y que abastecerá al también citado vaso de compensación, que se construirá situado bajo la misma.

Tal y como consta en la misma documentación, el acceso a la piscina de recreo se realizará con una escalera situada en una de las esquinas en el punto de menor profundidad del vaso y por otras tres escaleras de acero inoxidable verticales distribuidas en todo el perímetro, situadas en nichos de protección.

Ubicación prevista de esta infraestructura | anteproyecto

Ascensor acuático

Además, en el expediente se contempla también el suministro y colocación de un ascensor acuático hidráulico, móvil, de acero inoxidable, con 150 kilos de capacidad de carga y desplazamiento vertical del asiento. Este dispositivo permitirá el acceso cómodo para facilitar el baño a personas mayores o con movilidad reducida.

También se prevé la dotación de pasamanos de acceso, salvavidas, corcheras para separar las calles para nadar y otros materiales, por ejemplo, las placas identificativas y elementos de señalización vertical. En cuanto a los servicios auxiliares previstos en esta primera fase, el cuarto de depuración y filtrado se encontrará en anexo al andén de circulación del vaso, en un cuarto cerrado.

El vaso de compensación se habilitará, como quedó dicho, situado bajo el propio vaso de la piscina, con acceso al mismo para registro mediante una trampilla y escalera situadas en el propio andén.

El revestimiento de los paramentos del vaso será de un material impermeable que permita una fácil limpieza y de características antideslizantes en los bordillos rebosaderos, las escaleras de piscina y en los fondos.

El alcalde, Gonzalo Durán, adelantó hace unos días que, en unos meses, podría alumbrarse también una segunda fase, más ambiciosa, de 1,8 millones.

Vilanova licita la primera fase de la piscina y talaso por cerca de 600.000 euros Más información