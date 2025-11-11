A Illa celebra los 40 años del puente con un documental, un coloquio y sus vecinos

La creación de esta infraestructura viaria marcó un antes y un después en la vida de los isleños | Mónica Ferreirós

La localidad de A Illa de Arousa conmemora los 40 años del puente que une el municipio insular con el continente. Con tal motivo, se organiza una jornada monográfica este sábado, día 15 de noviembre, a partir de las 20 horas, en el auditorio municipal. En ella se proyectará un documental, seguirá un coloquio y, finalmente, se hará una sesión de micrófono abierto, para la intervención del público.

La proyección será de ‘Testemuñas dunha Illa’, documental dirigido por Elián Antigua, Borja Duarte y Guillermo Artero y que “recolle a memoria colectiva e as vivencias arredor da construción e impacto da ponte que uniu a Arousa co continente”, valoran desde el Concello.

Participación

Después del visionado, se celebrará el coloquio, con los autores y con los protagonistas del documental. Con la apertura de micro para la participación vecinal posterior se espera compartir entre todos “como mudou A Illa desde a chegada da ponte”. La asociación cultural y deportiva Dorna pondrá el broche final, con una actuación musical. “A ponte marcou un antes e un despois na historia da Illa de Arousa. Este aniversario é unha oportunidade para mirar atrás, lembrar o que fomos e valorar o camiño percorrido xuntos”, destacó el concejal de Cultura, Manu Otero. “Queremos que este acto sexa tamén unha celebración colectiva, un espazo para que todas e todos poidan achegar as súas lembranzas e reflexións sobre como cambiou a nosa comunidade nestes 40 anos”.

El evento forma parte de la programación especial del Ayuntamiento isleño para conmemorar esta “data simbólica” y que también busca “promover o diálogo interxeracional arredor da identidade e transformación de A Illa de Arousa”, concluyen desde el ejecutivo.