A Illa aprueba la cuenta de 2024 en positivo e inversiones para los banquillos de Testos y placas solares

El teniente de alcalde, al fondo, y el regidor, en primer término, durante una sesión plenaria | Mónica Ferreirós

La Corporación de A Illa aprobó en la sesión plenaria de este mes de noviembre la cuenta general de 2024 y también una modificación presupuestaria para cambiar el destino de algunas partidas. Esto permite invertir en dotaciones deportivas como banquillos para el campo de Testos, así como en un proyecto para dotar de placas fotovoltaicas al edificio del Consistorio y al Centro de Interpretación das Conservas.

Además, en la misma sesión se dio cuenta de la renuncia de la concejala nacionalista Elena Otero, lo que dejó sin mayoría absoluta al bipartito. Casi todos los puntos pudieron sacarse igualmente adelante gracias al voto de calidad del alcalde, pero esa falta de mayoría suficiente impidió aprobar la urgencia de un punto que el gobierno local pretendía introducir fuera del orden del día: la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa de agua. El asunto quedó sobre la mesa, para otra sesión.

El teniente de alcalde y concejal del área económica, Manuel Suárez, destacó que la cuenta general de 2024 arroja un “resultado positivo e sólido”. Por ello, habló de una “sensación de orgullo e tranquilidade de que os números reflicten unha realidad clara, unha xestión saenada, transparente e orientada cara a a mellora constante”, cumpliendo con todos los indicadores y objetivos económicos. “É a conta xeral dun Concello vivo, que medra, inviste e aposta polo futuro, sen descoidar o presente”.

Tanto el PP como el edil no adscrito, Matías Cañón, criticaron el documento y las palabras del nacionalista. Miguel Paz censuró que la cuenta se presentó y aprobó “fóra de prazo” y “non reflicte nin unha soa obra das prometidas polos dous grupos políticos de goberno”. Habló también de “números trileros” y en esta idea redundó Cañón. En la de que descendía el porcentaje de deuda porque se aumentaron los ingresos, pero no porque lo que se debe bajase significativamente.

El edil no adscrito dudó igualmente de la cantidad de inversiones reales de esta cuenta. “Investimentos en que? En que invisten, en festexos do BNG e comida e todas esas cousas?”. “Porque en investimentos no Cocello non os vexo en ningún lado”. “Tiñan presupostados con fondos propios 78.000 euros e non fixeron nada. Había unha partida de 10.000 euros para o parque infantil de O Bao e modificaron a partida para destinar os cartos a outras cosuas”. El alcalde, Luis Arosa, puntualizó que la obra se truncó al haber rechazado la Xunta la concesión de una ayuda.

“As críticas son propias dun debate democrático, pero non podemos permitir que se cuestionae un traballo serio, transparente e con resultados contrastados”, zanjó Suárez. “Os números non minten”.

Cambios en partidas

El otro punto económico fue una modificación presupuestaria de 71.300 euros, el cambio de fondos de algunas partidas a otras.

Esto permite financiar la parte del Ayuntamiento, unos 24.000 euros, del citado proyecto de más de 120.000 para dotar de placas fotovoltaicas al Consistorio y al Museo das Conservas. También se abren 11.000 euros para instalaciones deportivas, como la adecuación de los banquillos del campo de Testos a los requisitos de Tercera RFEF, además de otros fondos para pagos a Aguas de Galicia y a la Mancomunidade. El PP censuró que se recortase una partida para la Galiña Azul, pero el regidor explicó que lo único que se reducía aquí era la aportación del Concello a la Xunta por el importe que cada administración paga por alumno, al haber bajado la matrícula del centro.