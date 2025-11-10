Talleres, concienciación y convenio con la universidad en Meis con motivo del 25-N

La reunión celebrada esta semana en la Casa Consistorial | Concello

El Concello de Meis programa una docena de actividades con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo día 25. Una de las propuestas fue la firma de un convenio de la Universidad de Vigo y la Subdelegación del Gobierno para el diseño de la campaña del 25-N de 2026, con la Facultad de Comunicación. Esta actividad comenzó esta misma semana, con una reunión en la Casa Consistorial presidida por la alcaldesa, Marta Giráldez.

La socialista valoró que “estou convencida de que o talento e a creatividade do alumnado darán lugar á mellor campaña para o Concello de Meis”

Más propuestas

Además, las acciones de este 2025 incluyen la habilitación de un punto morado informativo, con merchandising, en el Centro Multiusos de O Mosteiro, material que también será distribuido en los centros escolares, tanto en el CRA, como en el CPI Mosteiro y el CEIP Armenteira.

Se organizan también dos talleres: uno sobre maternidad y cuidados, a partir de dinámicas artísticas y teatrales, titulado ‘Espellos Íntimos’, así como otro sobre acoso sexual y ciberacoso a través de redes sociales, dirigido a alumnos de primero de ESO del CPI.

El programa ‘Meis no Camiño, a Carón da Igualdade, polos Bos Tratos e Competentes Emocionalmente’ incluirá la elaboración del II Plan de Igualdad municipal, talleres de inteligencia emocional para ambos colegios y desarrollo comunitario con debates y reflexión.

También se seguirá con una campaña de concienciación contra la violencia de género con la colocación de señalas específicas. Finalmente, el manifiesto del propio 25-N se leerá tanto en el CRA como en los dos colegios ya citados.