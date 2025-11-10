Meis limita la cría de aves de corral y restringe su acceso al agua por la gripe aviar

Aves de corral, en imagen de archivo Gonzalo Salgado

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, emitió hoy un bando con nuevas restricciones en el cuidado y cría de aves, ante el avance del riesgo de la gripe aviar.

La localidad está incluida dentro de la zonas declaradas de especial vigilancia, por lo que se adoptan nuevas medidas “para evitar o contacto directo ou indirecto das aves domésticas coas aves silvestres”.

Así, se prohíbe la cría de aves de corral al aire libre y también la cría de patos, ocas y gansos con otras especies de aves de corral. Tampoco se autoriza “dar auga ás aves de curral procedene de depósitos aos que poidan acceder aves silvestres”.

Indican también desde el Concello que “os depósitos de auga situados no exterior requiridos por motivos de benestar animal para determinadas aves de curral deben estar protexidos suficientemente fronte as aves silvestres ou as súas dexeccións”.

El pasado día 5, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación emitió una nota sobre el aumento del riesgo de aparición de nuevos casos de gripe aviar, por lo que se insta a tomar medidas a partir de este lunes en zonas especialmente sensible o de riesgo, como en la que está incluida este municipio de la comarca saliniense.