Dorna celebra su magosto en A Illa

Un momento de la cita de esta tarde | Gonzalo Salgado

La Asociación Cultural e Deportiva (ACD) Dorna de A Illa celebró hoy la sexta edición de su fiesta del magosto. La lluvia motivó que se trasladase a la plaza de abastos, donde pudo realizarse sin problemas.

Durante la tarde se celebró un concurso de postres típicos. La organización animó a los asistentes a llevar sus preparaciones culinarias, con un pequeño regalo para los participantes. También hubo castañas asadas y chocolate.

Hubo música a cargo del grupo de la propia ACD Dorna, animación con Peter Punk, de la que pudieron disfrutar pequeños y mayores, y la cita festiva y lúdica no concluyó sin antes celebrar una gran foliada abierta.