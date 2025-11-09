Daniel Martínez | “Tiven que comprar un parchís porque unha señora de 80 anos quería vir xogar”
Formárona entre varios amigos no 2016 a raíz de que o seu presidente, Daniel Martínez, coñecese por casualidade o xogo de mesa de Juego de Tronos, que o enganchou
Daniel Martínez é o presidente de Máis que Parchís, unha asociación que pretende fomentar o ocio alternativo dos xogos de mesa e dar a coñecer este mundo, aínda cheo de prexuízos e descoñecemento.
Como comezou Máis que Parchís?
Levamos dende 2016. Un día chamoume a atención unha publicidade dun xogo de Juego de Tronos, baseado nas novelas. Compreino e aí comezou todo. Gustoume un montón e despois dese veu outro, e outro... O problema destes xogos modernos é que é moi difícil conseguilos. Sempre intentei comprar en tendas de Vigo ou A Coruña, pero agora é todo por Internet. Aínda que xa temos en Vilagarcía unha tenda con algún xoguiño interesante. Nesas viaxes a Vigo entrei en contacto con xente deste mundiño e foi cando me animei, xunto cuns amigos, a montar algo aquí, porque non había nada que se lle parecese.
E ó parchís xogades?
Menos parchís, de todo (ri). Que, por certo, tiven que comprar un, porque veu unha señora de 80 anos que quería xogar ó parchís con nós.
Cantos xogos ten?
Os xogos da asociación son da miña colección persoal. Teño uns 280 xogos, que sempre estiveron a disposición de todos os que quixeran probalos. Pero son poucos. Neste mundiño hai xente que xa está nos mil, ou mil e algo.
E onde os gardan?
Aí está o segundo problema, o da loxística. O faiado de miña nai está ata arriba de estanterías con xogos. Hai uns 6 ou 7 anos tivemos un local en Vilanova e despraceinos todos alí. Foi o mellor momento, porque cando tes todo o material é máis doado que alguén entre a preguntar e o convides a botar unha partida. A día de hoxe iso non é viable, porque aínda que o Concello nos deixa estar na Casa de Cultura, implica ter que levar e traer os xogos e é imposible concertar unha cita con ninguén. Ese é o noso maior hándicap agora mesmo, non ter un local propio.
A xente que se queira achegar á asociación, onde se pode dirixir?
Poden chamar ó meu número, que é o 647 73 69 48. Solemos quedar na Casa da Cultura ou, moitas veces, en cafeterías. E así vas coñecendo xente, que me parece algo moi positivo. Unhas 20 ou 30 persoas novas coñezo, gracias a isto.
Pero non son socios como tal...
Non. Cando tiñamos o local, para manter o alugueiro, si había unha cuota irrisoria de cinco euros. Pero o propietario vendeuno e quedamos orfos de local. Se alguén ten algún a prezo módico, aínda que sexa en Vilagarcía, estariamos interesados, porque é imprescindible telo.
Pensa a xente que os xogos de mesa son aburridos ou para nenos?
Pode ser. No primeiro evento que organizamos como asociación, que foi na Casa do Mar de Vilanova, houbo alguén que dixo: “hai que ser friki”, e eu pensei: que mal usado. Na maior parte dos xogos que teño, a idade recomendada é a partir de 12 ou 13 anos, pola temática. Así que non son para nenos. E quen pense que son aburridos non se puxo diante do taboleiro de Némesis emulando a película de Alien. Porque o vives. Quen non coñece, debería probar.
A parte do de Juego de Tronos, ten algún outro favorito?
Si. O Battlestar Galactica e o Dune. No de Dune podes asumir o control da casa Atrades, dos Harkonnen, e fas exactamente o mesmo que na película. Pelexas, consigues especia... Ninguén me pode dicir que iso é aburrido.
Nota que a xente quere xogar máis no inverno?
É máis fácil quedar coa xente, pero cando máis xente tiven foi nos veráns que tiña o local. Botabamos ata as catro ou cinco da mañá xogando. Hai xogos que se prestan a partidas moi longas e de moita xente. Hai un xogo que é a cuarta copia que compro, porque se foi desgastando: O Hombres Lobo de Castronegro. Chegamos a xogar 22 persoas ó mesmo tempo. Iso é brutal. Hai un grupo de homes lobo e os aldeáns teñen que descubrilos antes de que os coman. É moi divertido para grupos grandes.
E que perfil de idades hai?
Idades non hai. Miña filla ten 6 anos e xoga. Non a poño a xogar a algunhas cousas, pero por temática. Con este dos homes lobo descubres como a xente é capaz de mentir tan crible... É brillante.
Non hai ninguén con mal perder?
Si. A miña parella. Pero non é que non lle guste perder, é que non lle gusta que a vapuleen. Hai moitos xogos de apostas, de xestión de recursos que, se non te organizas ben, é fácil que perdas por moitos puntos de diferencia.
Tamén terán vantaxas para os nenos, como a concentración.
Si. Coa miña filla démonos de conta de que sabía ler co xogo de Jumanji. É o bonito disto. Tamén lles estás axudando a pensar, porque a estratexia é moi importante. Hai algúns moi enfocados para os nenos, como o Laberinto Mágico. Ten un taboleiro liso e diáfano, cun peón que debaixo ten un imán. Debaixo hai un labirinto e tes que irte movendo e acordándote do camiño. Miña nai tolea, pero a pequena é incrible como o fai.
Pensa seguir ampliando a colección?
É mellor non botar conta dos cartos que teño aí investidos. Teño xogos de 10 euros, outros de 150 e outros de máis, que non vou mencionar. Pero é o meu legado para a miña filla. Sempre vou ir comprar xogos novos.
Teñen pensado algún evento como os que xa fixeran?
Fixemos dous Ludo Salnés e montamos un satélite do Campionato de España de Pandemic. Volver organizar? Hai un montón de problemas loxísticos. Necesitas tempo e colaboracións. O segundo Ludo Salnés foi no Centro Comercial Arousa e custou un imperio. Explícaslle isto a xente e dinche: “¿Pero qué vais a hacer? ¿No será rol?” Teño petado en moitas portas e todo o mundo é reacio. Oxalá volvamos atopar un local e así será más fácil organizar cousas.