Ribadumia

Ribadumia aprueba por unanimidad crear la mesa local contra la violencia de género

B. Y. O Salnés
08/11/2025 19:19
La Corporación municipal, reunida en Pleno
La Corporación municipal, reunida en Pleno
| Gonzalo Salgado

 El Pleno de Ribadumia aprobó esta semana por unanimidad la creación de la mesa local de coordinación frente a la violencia de género, un “instrumento clave para reforzar a resposta institucional e social ante esta problemática”, valoraron hoy desde el gobierno local.

Esta mesa “constitúe un espazo estable de cooperación entre administracións, servizos e entidades, co obxectivo de mellorar os mecanismos de atención e derivación dos casos, reforzar a prevención e garantir unha intervención integral e coordinada”.

El Ayuntamiento contó durante estos meses, para su puesta en marcha, con el apoyo técnico de la Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, dependiente de la Consellería de Política Social e Igualdade, a través de un acuerdo de colaboración con la Fegamp. Como parte de este proceso, se realizaron dos sesiones formativas los días 24 de septiembre y 1 de octubre, que reunieron a representantes institucionales y profesionales de distintos ámbitos.

En la mesa estarán representados el CIM de O Salnés, los servicios municipales, centros educativos, servicios sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, así como la Unidad Contra la Violencia Sobre la Mujer, de la Subdelegación del Gobierno.

