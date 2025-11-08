Ribadumia aprueba por unanimidad crear la mesa local contra la violencia de género
El Pleno de Ribadumia aprobó esta semana por unanimidad la creación de la mesa local de coordinación frente a la violencia de género, un “instrumento clave para reforzar a resposta institucional e social ante esta problemática”, valoraron hoy desde el gobierno local.
Esta mesa “constitúe un espazo estable de cooperación entre administracións, servizos e entidades, co obxectivo de mellorar os mecanismos de atención e derivación dos casos, reforzar a prevención e garantir unha intervención integral e coordinada”.
El Ayuntamiento contó durante estos meses, para su puesta en marcha, con el apoyo técnico de la Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, dependiente de la Consellería de Política Social e Igualdade, a través de un acuerdo de colaboración con la Fegamp. Como parte de este proceso, se realizaron dos sesiones formativas los días 24 de septiembre y 1 de octubre, que reunieron a representantes institucionales y profesionales de distintos ámbitos.
En la mesa estarán representados el CIM de O Salnés, los servicios municipales, centros educativos, servicios sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, así como la Unidad Contra la Violencia Sobre la Mujer, de la Subdelegación del Gobierno.