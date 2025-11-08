Los viajes y el acercamiento de la Mancomunidade a China abren un nuevo cisma comarcal

Castro, en Madrid, junto a representantes chinos, en un acto reciente | cedida

Nueva polémica en el seno de la Mancomunidade de O Salnés. La entidad comarcal está realizando una serie de gestiones para acercarse al mercado chino, pero los alcaldes socialistas acusaron hoy al presidente, el popular David Castro, de actuar “sen consenso nin comunicación aos concellos”. Por ello, denuncian el “menosprezo” y la “falta de transparencia” en la gestión del ente supramunicipal.

Desde la Mancomunidade comunicaron este sábado el “impulso” a su “proyección internacional” reforzando “lazos con el mercado chino, en el décimo aniversario de la Asociación de Golf China en España”. El presidente, el citado alcalde ribadumiense, así como el gerente, Ramón Guinarte, participaron en este evento en la capital, en el que participaron más de 300 asistentes, “entre ellos un importante número de empresarios chinos, además de personalidades del ámbito institucional, diplomático, empresarial, deportivo y cultural”.

Durante la jornada, Castro mantuvo una reunión con Chen Shen Lee, presidente de la Federación de la Industria China, así como con el máximo responsable de la Embajada China para la industria. En ambos encuentros se abordaron posibles vías de cooperación institucional orientadas a fortalecer los vínculos entre O Salnés y el mercado Chino a través del turismo, la cultura y la innovación empresarial.

La comitiva saliniense presentó las bases de su producto turístico ‘O Salnés Slow Business’. La comarca “está preparada para dar el salto internacional con una oferta que combina turismo, deporte, vino y gastronomía. El mercado chino representa una oportunidad única que debemos abordar con inteligencia y planificación”, defendió el presidente.

Críticas socialistas

En otro comunicado difundido hoy, pero desde las filas socialistas, estos quisieron manifestar “o seu profundo malestar polo funcionamento actual da entidade e polo comportamento do seu presidente”, al que acusan de “actuar con desprezo cara á maioría dos concellos, a maior parte deles gobernados polo PSOE, e de utilizar a Mancomunidade con fins alleos ao espírito de cooperación que debe rexer esta institución”.

Por una parte, indican que “o presidente leva meses sen convocar os plenos ordinarios, incumprindo así os compromisos de transparencia e participación”. De otra, “a situación agravouse coa viaxe institucional a China realizada recentemente polo delegado de Turismo da Mancomunidade, o señor Aspérez, e pola vicepresidenta, a señora Fole, ambos da oposición nos seus respectivos concellos”, un viaje que, aseguran, “non foi consensuada nin sequera comunicada aos concellos que forman parte da entidade”.

“Trátase dunha mostra de deslealdade institucional e dun uso inaceptable dunha entidade que pertence a todos os concellos do Salnés, non a un grupo político concreto”, valoran desde el PSOE comarcal.

Por ello, reclaman un “cambio inmediato na forma de gobernar a Mancomunidade”.