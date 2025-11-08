El PP isleño acusa al gobierno local de “anuncios de nada” sobre vivienda y pide cambios al PXOM
El PP de A Illa acusó hoy al gobierno local de “anuncios da nada” y de “marear a perdiz” durante casi un año sobre la compra al Plan Nacional Sobre Drogas de antiguas parcelas ligadas a Marcial Dorado, para destinarlas en el futuro a vivienda social. Para los populares, el alcalde, Luis Arosa, lleva “un ano” “inmerso nunha política propagandística coa que tenta salvar a cara ante os veciños e a súa cadeira, porque a realidade é que alá está indo o mandato e nin hai vivenda, nin hai pavillón, nin hai nada que non sexa conflitos como o caso do tráfico ou das vivendas turísticas”.
Por ello, insisten en que una solución al problema de vivienda pasaría por modificaciones puntuales al PXOM que “permitan axilizar o desenvolvemento urbanístico a través das áreas de reparto”.
Lamentan que, pese a que el acceso a la vivienda “afoga aos veciños”, el regidor “siga inmerso en supostos avances, fotografías ou enquisas” que “son claramente falsos porque hai un ano dixeron que ían promover 70 vivendas protexidas nestes terreos da man do Goberno de España e agora xa falan de que a ver se llas fai a Xunta, o que demostra que non hai planificación, nin proxecto, nin acordos e todo limítase á improvisación para que pareza que algo se está a facer”, valora el líder popular, Matías Cañón.
El asunto salió a relucir en Pleno esta semana, cuando el conservador preguntó al primer edil sobre ello.
“Era fume”, “non hai nada nin haberá nada, pero tampouco é de estranar porque un goberno que non é quen de adxudicar unha reforma das antigas casas dos mestres por 150.000 euros non ten capacidade para sacar adiante un proxecto de vivenda tan importante”, añadió el popular.