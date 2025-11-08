Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

A Illa abre una “nova etapa de diálogo” con la Xunta sobre los grandes proyectos pendientes

Arosa traslada a Rueda necesidades como las del colegio, O Cantiño, vivienda y el pabellón de deportes

Beni Yáñez
08/11/2025 19:48
El alcalde y el presidente del gobierno gallego, esta semana
El alcalde y el presidente del gobierno gallego, esta semana
| cedida

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, mantuvo esta semana una reu-nión de trabajo con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, un encuentro que el primer edil valoró como “moi positivo” y que “marca o inicio dunha nova etapa de diálogo” con la administración autonómica, valoró.

“Nun clima de diálogo e cooperación”, el alcalde expuso los principales proyectos pendientes para los que se necesita colaboración autonómica. Es el caso de “prioridades” como una reforma integral de O Cantiño, apoyo a la promoción de vivienda pública, financiación para el futuro pabellón de deportes, así como la remodelación íntegra para el colegio Torre, entre otros.

“Vontade”

Arosa expresó su “vontade” de “traballar con rigor e consenso, facendo uso de todos os recursos e programas dispoñibles a nivel autonómico para mellorar a calidade de vida da veciñanza”. “A nosa obriga como xestores públicos é ser proactivos, chamar a todas as portas e buscar sempre o mellor para os nosos veciños”. “Viñemos a San Caetano con humildade, a presentar o noso proxecto e a escoitar, para aliñar as nosas propostas coas liñas de axuda autonómicas. Trátase de sumar esforzos, porque cando as administracións colaboran, quen gaña é a cidadanía”.

Arosa destacó que Rueda mostró “moi boa disposición para estudar as propostas e establecer unha canle de comunicación directa” con el Concello.

“Foi unha reunión moi positiva, que nos permite sentar as bases dun traballo conxunto. A partir de agora, o noso compromiso é traballar arreo para que esta sintonía institucional se traduza en proxectos concluídos e servizos mellorados”, concluyó el regidor socialista.

Te puede interesar

El ideal gallego

El PP de Boiro llevará al próximo Pleno una moción para reducir el IBI al mínimo del 0,4
Redacción
Participantes en la limpieza

Jóvenes “scouts” recogen en la playa de Os Areos de A Pobra más de 150 kilogramos de basura
Redacción
El ideal gallego

El festival solidario Nos Seus Pés recauda 14.000 euros en favor de la asociación Promaid
C. Hierro
El ideal gallego

Vilagarcía inicia su temporada de setas: empieza el Outono Micolóxico
Fátima Frieiro