Vilanova licita la primera fase de la piscina y talaso por cerca de 600.000 euros

El alcalde, Gonzalo Durán, hizo hoy el anuncio junto a las concejalas Nuria Morgade y Eliana Vidal | Gonzalo Salgado

El Concello de Vilanova ha sacado a licitación la primera fase de obra del largamente esperado proyecto del centro de talasoterapia y piscina municipal en O Terrón. El alcalde, Gonzalo Durán, hizo público hoy el anuncio, tras activarse el concurso en el perfil del contratante, abriendo el plazo para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas.

Se trata de un contrato que cuenta con un presupuesto base de licitación de 545.000 euros y que incluye la ejecución del vaso de la piscina.

Siguiente fase, en trámite

Además, el regidor adelantó que “saldrá en dos meses” una “segunda fase”, “mucho más potente”, presupuestada en 1,8 millones de euros.

Estas dos primeras fases supondrán ya avanzar en la obra “más de la mitad” y alrededor de 2,4 millones de euros inversión a lo largo de 2026. Durán destacó que “no lleva un duro de financiación municipal, esto es importante”. De ese dinero, la primera fase, ya en licitación, la asume la Xunta a través de fondos europeos. La que todavía está por salir se cofinancia a partes iguales entre la administración autonómica y la Diputación de Pontevedra.

Quedará una tercera fase, para la que hay ya un 60% de inversión disponible a través de los fondos EDIL ya concedidos. El Concello trabaja ahora en buscar alternativas para no tener que pagar tampoco de su bolsillo ese 40% restante. El primer edil confía en conseguirlo, pero también señala que, de tener que abonar algo finalmente el Ayuntamiento, su situación económica “es muy buena”, señalando que hoy mismo, un control de tesorería acreditó que la entidad local “tiene 3,2 millones de euros en los bancos”.

El alcalde concluyó indicando que el acondicionamiento de O Terrón se completará a futuro con la ejecución de un “gran parque de cuatro hectáreas”.