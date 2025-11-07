Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribadumia

Ribadumia inicia la obra de mejora del mercado de abastos

El presupuesto roza los 160.000 euros y permitirá aumentar la eficiencia energética del edificio

B. Y. O Salnés
07/11/2025 21:24
Visita de autoridades a los trabajos ya en marcha
Visita de autoridades a los trabajos ya en marcha
| cedida

El Concello de Ribadumia ha dado inicio a las obras de mejora energética del mercado municipal, actuación presupuestada en 159.997,97 euros. La actuación está financiada en dos anualidades, 2025 y 2026, con cargo, en un 80%, a la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración y, el 20% restante, asumido con fondos propios municipales.

Las obras suponen una renovación de la infraestructura, incluyendo el cambio de la cubierta por una nueva estructura de acero con aislamiento térmico. También se actuará en la fachada trasera, con la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior.

Otros trabajos que se incluyen en el proyecto son la reforma integral de la instalación eléctrica, con la sustitución de las antiguas luminarias por led, la dotación de accesibilidad plena mediante rampas y aseos adaptados, así como la renovación de la red de fontanería para abastecer los cuatro puestos actuales.

Además, se colocará un nuevo falso techo, se aplicará resina epoxi en los pavimentos interiores, se renovará la pintura y se pastearán azulejos.

Redacción