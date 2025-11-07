A Illa invertirá un millón en mejorar el entorno del futuro pabellón

El gobierno local avanzó hoy las líneas maestras de la actuación | Gonzalo Salgado

El Concello de A Illa presentó hoy un proyecto que prevé invertir un millón de euros en los recursos naturales del área deportiva de Testos. Se trata tanto de una intervención paisajística como de un “paso adiante cara ó pavillón municipal”, explicaron este viernes desde el gobierno local. El regidor, Luis Arosa, y el teniente de alcalde, Manuel Suárez, presidieron el acto en que se presentó esta actuación, que señalan como “un símbolo de planificación, de participación de compromiso co noso territorio”.

“O resultado será un espazo coherente coa súa contorna, funcional e fermoso, onde o deporte e o medio natural convivan en equilibrio”, valoran. Uno de los ejes clave será la “recuperación ecolóxica do espazo e a posta en valor de biodiversidade”. Se eliminarán especies invasora como mimosas y eucaliptos, se plantarán especies propias del bosque atlántico, se harán corredores ecológicos y se colocarán paneles interpretativos.

No se tocarán “os cons máis emblemáticos”, que serán conservados y señalizados: los movimientos de tierras “serán mínimos”, las sendas se harán en zahorra, se empleará madera y piedra natural en otras construcciones y el alumbrado será led.

Casi 44.000 metros cuadrados

En total, se prevé actuar sobre más de 43.000 metros cuadrados, que se convertirán “nun espazo limpo, accesible, multifuncional e plenamente integrado na paisaxe”. “Un lugar pensado para o deporte, o lecer e a convivencia cidadá”.

“Falamos dun proxecto transformador, que non se concibe como un punto final, senón como o primeiro paso dun camiño de futuro”, subrayaron. “Un camiño que nos levará cara un obxectivo compartido por todos: a creación do pavillón de deportes de A Illa de Arousa, unha infraestrutura moi demandada e necesaria, pero que queremos construír con sentido, con respecto polo entorno e cunha visión sostible e integradora”.

Para la financiación de este proyecto, el Concello de A Illa de Arousa busca fondos del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra y así lo solicitó esta misma semana. También del plan +Provincia, en los ejercicios 2026 y 2027 e, igualmente, contemplan echar mano de fondos propios municipales.