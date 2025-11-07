El PSOE y Somos cargan contra el gobierno local por una modificación de crédito
El PSOE y Somos Ribadumia emitieron hoy sendos comunicados críticos con el gobierno local al hilo de una modificación de crédito abordada en Pleno esta semana. Los socialistas se abstuvieron al considerar “insuficiente a información achegada” y por tratarse, “en boa parte”, de “gasto corrente que debería planificarse nun orzamento anual”.
“A modificación aprobada en decembro de 2024 quedou nun limbo administrativo: aprobouse inicialmente, presentáronse alegacións e nunca se volveu traer a Pleno para resolvelas. Polo tanto, non chegou a completarse o proceso de aprobación definitiva, e na práctica non tivo efectos orzamentarios válidos”, lamentó el portavoz socialista, Javier Mougán.
El PSOE no se opuso al trámite “para non impedir que os proveedoros aos que se lles debe abonar facturas poidan cobrar e non bloquear así o funcionamento do Concello”, pero insistió en la necesidad más “transparencia”.
Petición de dimisión
Desde Somos subrayaron que “un ano mais tarde, e despois de que se vise obrigado a dar explicacións ante o xulgado, David Castro admitiu que a tristemente famosa Modificación de Créditos 1/2024, que se levou a Pleno o pasado mes de decembro por un valor de 840.000 euros, decaeu aos quince días de aprobarse, logo de que dende Somos Ribadumia presentaramos un documento de alegacións”. “Esiximos disculpas públicas polas mentiras e falsedades verquidas pola Concelleira de Contas durante todo este ano e a súa dimisión”. “Consideramos inaceptable que o goberno do señor Castro faga modificacións de crédito motivadas pola falta de Orzamento”, añadieron.