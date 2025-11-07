Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilanova

El CDL de Vista Real celebrará su X aniversario con una jornada de ayudas a emprendedores

Redacción
07/11/2025 20:14
Javier Piñeiro, responsable del centro, durante una formación
El Centro de Desenvolvemento Local (CDL) de Vilanova de Arousa cumple diez años y, para celebrarlo, organiza una jornada sobre ayudas a emprendedores que, además, contará con asistencia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González.

La cita será el miércoles 12, en las propias instalaciones del centro, en el pazo vilanovés de Vista Real. El evento consistirá en la impartición de dos charlas informativas sobre los recursos y ayudas que las distintas administraciones públicas ponen a disposición de los emprendedores, empresarios y autónomos.

La primera de ellas será a partir de las 10:15 horas y correrá a cargo de Carla García, responsable de las Oficinas de la zona sur del Igape, que disertará sobre las ayudas y servicios para pymes y emprendedores. A las 11 horas, Belén Liste, subdirectora xeral de Emprego, expondrá las políticas públicas de apoyo a los autónomos. Además de detallar los recursos a disposición de emprendedores, empresarios y autónomos, adelantarán las novedades del Igape y de la Consellería de cara a las convocatorias de ayudas y subvenciones que se publicarán el próximo año. A las doce será el acto de clausura. Los interesados en asistir deben escribir al email javier.pineiro@vilanovadearousa.gal.

CDL Vilanova

