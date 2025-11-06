Meaño redacta el anteproyecto del auditorio y acondiciona el entorno

Obras en la zona, que incluyen la mejora de Hermina Fariña | Gonzalo Salgado

El Concello de Meaño sigue quemando etapas para conseguir el proyecto más esperado desde hace décadas: el edificio cultural multiusos que incluirá un auditorio para la localidad con una de las mejores y más antiguas bandas de música de Galicia. El gobierno de Carlos Viéitez trabaja a la vez en varios frentes, tanto a nivel de elaboración de proyecto, como de los complejos trámites administrativos para conseguir el desbloqueo urbanístico del suelo. Igualmente, fue necesario adquirir más terrenos y se están haciendo obras en el entorno, para comenzar a acondicionar la zona.

El regidor confirmó esta semana que ya hay un equipo redactor trabajando en el anteproyecto del futuro edificio. Pero, actualmente, uno de los trámites más complejos es conseguir la aprobación definitiva del plan especial urbanístico, el conocido como plan de infraestructuras y dotaciones (PEID) de A Toxa.

Largo camino del plan especial

El Ayuntamiento quemó varias etapas, pero todavía queda parte del largo procedimiento. Así, fue sometido a aprobación inicial a nivel municipal y, posteriormente, a exposición pública. Siguiendo el cauce normativo, fue sometido, a su vez, al proceso de evaluación ambiental. El plan pasó, de hecho, dos veces por este procedimiento.

Así, la Xunta publicó en diciembre de 2022 un primer informe ambiental estratégico favorable a este plan especial. No obstante, tuvo que ser sometido de nuevo a un segundo trámite ambiental, al incluir dentro del ámbito de actuación más terreno para el complejo, a través de la incorporación de una parcela, de 1.701 metros cuadrados, para aumentar el espacio de estacionamiento del futuro equipamiento sociocultural. Igualmente, superó el trámite también esta segunda vez, con un informe ambiental estratégico que concluyó que no se espera que el plan urbanístico tuviese efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se siguiesen varias condiciones y observaciones.

Con esta luz verde ambiental, el trámite urbanístico siguió adelante, con la fase de solicitud de informes sectoriales. El Concello ya dispone del emitido, de forma favorable, por Carreteras, pero, actualmente, está pendiente de recibir el de Patrimonio y de contestar a los requerimientos para aportar más información formulados por Aguas de Galicia.

Siguientes pasos

Una vez se obtengan todos los informes sectoriales necesarios, el Concello podrá proceder entonces a dar aprobación provisional al citado plan especial urbanístico. Y, aún entonces, quedará la parte final del procedimiento administrativo.

De esta forma, una vez aprobado de forma provisional, deberá ser enviado a la Xunta de Galicia, para que emita nuevos informes y se pueda proceder, finalmente, a la aprobación definitiva del documento.

Las obras en marcha mejoran el vial que dará acceso a este recinto y a otros edificios públicos

Concluido el trámite urbanístico, una de las partes más complejas, y también terminada la redacción del anteproyecto, se podrían ya concretar las vías de financiación y afrontar la fase de licitación.

Obras en la zona

Mientras tanto, el Ayuntamiento ha iniciado diversas actuaciones, obras encaminadas a mejorar el entorno y accesos al futuro complejo. Se trabaja, así, desde hace semanas, en la mejora de la calle Herminia Fariña, con ampliación del ancho del vial hasta los doce metros, además de incluir una humanización de toda la zona.

Equipamientos públicos

Se trata de una carretera que no solo ofrecerá acceso al futuro auditorio, sino que sirve ya de entrada y salida de otros equipamientos públicos relevantes, dada la céntrica localización de las pacerlas elegidas para la construcción del edificio cultural. Así, la mejora de Hermina Fariña permitirá un mejor acceso al colegio, al pabellón de deportes, al centro de salud y al centro de los mayores.

Por ello, cobra especial relevancia también la compra de dos parcelas que suman alrededor de 1.700 metros cuadrados en la zona, para dotar de mayor aparcamiento al entorno, canalizando las necesidades del futuro auditorio, pero facilitando también el acceso al resto de equipamientos públicos en el lugar.

La mejora de Hermina Fariña se presupuesta en 522.000 euros, que confinancian, a partes iguales, la Xunta de Galicia y el propio Concello meañés. Se apostará por la plataforma única, o que permitirá “integrar o ámbito de actuación co núcleo principal de Meaño”, valoraron desde el gobierno local.

El vial, urbano y de unos 210 metros de largo, presenta una alta densidad de tráfico. Durante las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de dos meses, se habilitan itinerarios alternativos en los momentos en que es necesario limitar o desviar el paso de vehículos, por los diferentes tramos de esta carretera.

Unas 400 localidades

El futuro centro socio-cultural con auditorio en Meaño tendrá capacidad para unos 400 espectadores y pretende ser un paso decisivo “como apoio en xeral as actividades culturais e en particular no contexto actual as representacións musicais”, reza la memoria incorporada al expediente de compra de terrenos para aparcamiento.

