La Mancomunidade adjudica por 157.000 euros la redacción de la ampliación de la ETAP de Treviscoso

Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Treviscoso, en una imagen de archivo Mónica Ferreirós

La Mancomunidade do Salnés adjudicó esta semana la redacción del proyecto técnico de ejecución de las obras de mejora y ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Treviscoso, con el objetivo de definir las actuaciones necesarias para incrementar la capacidad y eficiencia del sistema de abastecimiento comarcal. El contrato asciende a un importe de 157.300 euros y el proyecto debe estar redactado en un plazo de un mes.

Desde la entidad explican que la contratación se justifica por la necesidad de contar con un proyecto técnico actualizado y ajustado a la normativa vigente, que permita licitar con garantías las obras de ampliación, ante las limitaciones actuales de las instalaciones y el incremento de la demanda de agua derivado del crecimiento poblacional, industrial y turístico de la comarca, especialmente en los meses de verano. La redacción de este proyecto resulta, por lo tanto, “imprescindible para garantizar a continuidade e seguridade” del servicio público de abastecimiento de agua y avanzar en la ejecución de las actuaciones prioritarias previstas por la Mancomunidade.

Cabe recordar que durante la temporada estival de este año se registraron récords de consumo con 857 millones de litros solo en el mes de agosto y 820 millones en julio. Unos máximos históricos que obligaron a la planta a operar al límite de su capacidad y de manera continua, lo que forzó a la Mancomunidad a acelerar todas sus inversiones destinadas a la mejora del sistema, así como a solicitar a Augas de Galicia el inicio de los trámites de licitación de estas obras de ampliación de la ETAP.

Procedimiento urgente

Así, pese a que el proyecto básico redactado en abril de este año ya sentó las bases técnicas de la actuación, no permitía la licitación ni ejecución de las obras, siendo imprescindible así un nuevo proyecto técnico para continuar con el procedimiento. Por ello, y ante la necesidad prioritaria de esta actuación, la Mancomunidade optó por tramitar esta adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad al empresario que redactó el proyecto básico, por poseer “o coñecemento técnico e funcional necesario das instalacións e da solución deseñada, e co fin de garantir a coherencia, continuidade e integración técnica dos traballos”.

Cabe recordar que la Mancomunidade do Salnés consiguió el compromiso de Augas de Galicia para financiar los más de 6 millones de euros que costará la ampliación de la Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP) de Treviscoso y la rehabilitación integral la maltrecha tubería general de O Grove.

La idea prevista para el ETAP es que la mejora se estructurara en tres fases, hasta 2033, con la construcción de dos nuevos depósitos y la mejora de la línea de tratamiento, en la primera; la modernización de las infraestructuras con una automatización integral, en la segunda; y la adaptación de la planta a las futuras normativas europeas, en la última fase.