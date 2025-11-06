Mi cuenta

O Salnés

Decomisan más de 428 kilos de volandeira en una operación contra el furtivismo en la Ría

Se inspeccionaron 69 embarcaciones

A. Louro
06/11/2025 18:06
Agentes de la Guardia Civil durante el operativo
Agentes de la Guardia Civil durante el operativo
Guardia Civil

El Servicio Maritimo de la Guardia Civil de Pontevedra, el GEAS de Coruña y el Servicio de Gardacostas de Galicia llevó a cabo durante la mañana de hoy una operación contra el furtivismo en la Ría de Arousa, que se saldó con el decomiso de más de 428 kilos de volandeira y 7 kilos de vieira, según informaron desde la Consellería do Mar.

El despliegue de varias lanchas en zonas como Cabodeiro, en el litoral de A Illa, creó esta mañana mucha expectación en los vecinos, ante la espectacularidad de la operación. Así, desde el servicio de Gardacostas explicaron que se inspeccionaron 69 embarcaciones en la descarga de volandeira y se resembraron las cantidades incautadas.

Gardacostas y Guardia Civil dio así un nuevo golpe al furtivismo en un momento clave, ya que esta misma semana se inició la campaña de volandeira en las cofradías de Cambados y Rianxo. Precisamente, en el Pósito de la villa del albariño advirtieron que cuentan en esta campaña con buenas expectativas por la cantidad y calidad del recurso.

