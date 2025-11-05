Ribadumia moderniza su sede electrónica para hacerla más intuitiva

Captura de la página principal de esta nueva versión | Concello

El Concello de Ribadumia comunicó hoy la puesta en marcha de una nueva versión de su sede electrónica. La actualización, valoraron ayer desde el gobierno de David Castro, “ten como obxectivo mellorar a experiencia dos usuarios e facilitar a tramitación telemática de xestións municipais.

Así, la nueva sede, ya disponible, “destaca pola súa navegación máis intuitiva e estruturada, permitindo un acceso sinxelo a trámites, solicitudes e documentación”. Además, incorpora nuevas opciones de identificación electrónica, ampliando las posibilidades de acceso. De esta forma, los usuarios pueden entrar tanto por certificado digital como por DNI electrónico. Próximamente, avanzan, también se podrá hacer por sistema Cl@ve, pendiente de autorización.